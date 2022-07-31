一周數位爆報／恭喜IG要改回原版囉！蘋果BTS藏貼心1事、實測哭哭濾鏡噴笑、Zenfone 9爆料全中超級香

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

暴怒度：★★★★★ 小編評語：真的要改回原版，我為什麼要一直看沒追蹤的人的短影音啊～（大叫）。

Instagram近日改版成TikTok式的「全螢幕版面」，引來超級網紅姊妹金卡戴珊及凱莉珍娜在內的許多使用者怒火，讓一度嘴硬的執行長莫塞里敵不過排山倒海批評，28日宣布將逐步改回原版。資料照片。路透

貼心度：★★★★★ 小編評語：蘋果真的好佛心喔，也難怪有很多鐵粉持續力挺蘋果產品。

蘋果台灣BTS教育方案28日開跑，活動到9月26日止，符合資格者可享教育價優惠，並能獲得AirPods 2。（翻攝自蘋果官網）

方便度：★★★★☆ 小編評語：不曉得大家對VoLTE開通是否有很大的興趣呢？

繼遠傳電信日前宣布，免費開通VoLTE服務，中華電信與台灣大哥大也相繼宣布自今年8月1日起免月租費。 圖／ingimage

驚

驚奇度：★★★★☆ 小編評語：真的是爆料全中！不過價格只比原本貴1000元又有更多功能，難怪粉絲說「好香」。

華碩昨天發表Zenfone 9系列智慧手機。記者吳凱中／攝影

好笑度：★★★★★ 小編評語：實測時大家真的笑到不行，但真的是愈笑愈哭哭，一定要來玩一玩啊！

IG Reels短影音興起之後，不少濾鏡和影片拍攝手法接連登場，其中「哭哭濾鏡」引起全球網友狂用，《聯合新聞網》也教你怎麼操作。（圖／聯合新聞網）

搞笑度：★★★★★ 小編評語：看到這種路真的頭會先暈過去，不過又好想挑戰一下耶（喂）

美國加州霍利斯特一處路面因承包商失誤，將標線畫成「電流急急棒」模樣。（翻攝自KSBW Action News 8 YouTube頻道）

好笑度：★★★★★ 小編評語：超好奇誰認真看完11小時完整睡覺直播…。

鯰魚哥（左）和小哈遭懲罰睡進帳篷一夜，小哈抱怨「這枕頭這麼扁怎麼睡覺」。（翻攝自綜藝3國智 3 Kingdoms YouTube頻道）

期待度：★★★★★ 小編評語：不管有什麼功能，iPhone 14系列快點發表啊～。

iOS 16的「隨顯螢幕」只有在iPhone 14 Pro系列。（翻攝自macrumors）

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