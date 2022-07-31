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一周數位爆報／恭喜IG要改回原版囉！蘋果BTS藏貼心1事、實測哭哭濾鏡噴笑、Zenfone 9爆料全中超級香

聯合新聞網／ 綜合報導
7/25～7/31一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）
7/25～7/31一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


Instagram近日改版成「全螢幕版面」，引來超級網紅姊妹金卡戴珊及凱莉珍娜在內的許多使用者怒火。執行長莫塞里（Adam Mosseri）一度聲稱「影音將是趨勢」，但仍敵不過排山倒海的批評，28日宣布將撤回最近的部分改變，其中就包括了網友怨聲載道的全螢幕版本。 （繼續閱讀…）

暴怒度：★★★★★

小編評語：真的要改回原版，我為什麼要一直看沒追蹤的人的短影音啊～（大叫）。

Instagram近日改版成TikTok式的「全螢幕版面」，引來超級網紅姊妹金卡戴珊及凱莉珍娜在內的許多使用者怒火，讓一度嘴硬的執行長莫塞里敵不過排山倒海批評，28日宣布將逐步改回原版。資料照片。路透
Instagram近日改版成TikTok式的「全螢幕版面」，引來超級網紅姊妹金卡戴珊及凱莉珍娜在內的許多使用者怒火，讓一度嘴硬的執行長莫塞里敵不過排山倒海批評，28日宣布將逐步改回原版。資料照片。路透


改頭換面的M2版MacBook Air在7月25日於蘋果（Apple）官網開賣後，蘋果的BTS（Back to School）教育方案也接續在昨（28）日登場，至9月26日止。與先前爆料相同，除了符合身份的人購買指定蘋果產品可享教育價外，還能獲得AirPods 2耳機，並能補差價換AirPods 3或AirPods Pro，而美國的BTS方案則是送禮品卡。 （繼續閱讀…）

貼心度：★★★★★

小編評語：蘋果真的好佛心喔，也難怪有很多鐵粉持續力挺蘋果產品。

蘋果台灣BTS教育方案28日開跑，活動到9月26日止，符合資格者可享教育價優惠，並能獲得AirPods 2。（翻攝自蘋果官網）
蘋果台灣BTS教育方案28日開跑，活動到9月26日止，符合資格者可享教育價優惠，並能獲得AirPods 2。（翻攝自蘋果官網）


台灣將進入VoLTE時代，繼遠傳電信日前宣布，免費開通VoLTE(念VoL-TE[volti])服務，中華電信與台灣大哥大也相繼宣布自今年8月1日起免月租費。不過到底什麼是VoLTE（Voice over LTE），很多人應該還一頭霧水，《聯合新聞網》替大家整理了VoLTE是什麼？和傳統通話有何差別？怎麼申請、如何設定開通，讓你秒跟上眾人腳步！ （繼續閱讀…）

方便度：★★★★☆

小編評語：不曉得大家對VoLTE開通是否有很大的興趣呢？

繼遠傳電信日前宣布，免費開通VoLTE服務，中華電信與台灣大哥大也相繼宣布自今年8月1日起免月租費。 圖／ingimage
繼遠傳電信日前宣布，免費開通VoLTE服務，中華電信與台灣大哥大也相繼宣布自今年8月1日起免月租費。 圖／ingimage


Zenfone 9於今（28）日晚上9點在發表會上正式亮相，《聯合新聞網》稍早整理Zenfone 9相關傳言，隨著發表會落幕也得到「爆料全中」的答案，讓大家最關心的價格一曝光，網友們似乎也相當滿意，直呼「真香！」 （繼續閱讀…）

驚奇度：★★★★☆

小編評語：真的是爆料全中！不過價格只比原本貴1000元又有更多功能，難怪粉絲說「好香」。

華碩昨天發表Zenfone 9系列智慧手機。記者吳凱中／攝影
華碩昨天發表Zenfone 9系列智慧手機。記者吳凱中／攝影


IG Reels（Instagtam Reels）短影音興起之後，不少濾鏡和影片拍攝手法相繼登場，《聯合新聞網》不定期推出「IG夯什麼」單元，來網搜有趣的濾鏡和影片拍攝模式報你知！ （繼續閱讀…）

好笑度：★★★★★

小編評語：實測時大家真的笑到不行，但真的是愈笑愈哭哭，一定要來玩一玩啊！

IG Reels短影音興起之後，不少濾鏡和影片拍攝手法接連登場，其中「哭哭濾鏡」引起全球網友狂用，《聯合新聞網》也教你怎麼操作。（圖／聯合新聞網）
IG Reels短影音興起之後，不少濾鏡和影片拍攝手法接連登場，其中「哭哭濾鏡」引起全球網友狂用，《聯合新聞網》也教你怎麼操作。（圖／聯合新聞網）


你醉了嗎？美國加州一處路面因工人失誤，把標線畫成超曲折的「電流急急棒」引發網友討論。一名特斯拉（Tesla）車主想測試自動駕駛功能便開進曲折的道路上，沒想到結局讓人意外。 （繼續閱讀…）

搞笑度：★★★★★

小編評語：看到這種路真的頭會先暈過去，不過又好想挑戰一下耶（喂）

美國加州霍利斯特一處路面因承包商失誤，將標線畫成「電流急急棒」模樣。（翻攝自KSBW Action News 8 YouTube頻道）
美國加州霍利斯特一處路面因承包商失誤，將標線畫成「電流急急棒」模樣。（翻攝自KSBW Action News 8 YouTube頻道）


實境秀真的做好做滿！不少綜藝節目因電視播出時間有限，將多餘或有趣片段放上YouTube。日前最新一集的台視《綜藝3國智》主持人花花（張嘉雲）、大元、小哈（哈孝遠）和鯰魚哥住進帳篷引來不少笑點，想不到節目突出現11小時「一刀未剪睡覺秀」訊息，一度讓網友半信半疑，看到影片後大笑「居然有上傳這種影片。」 （繼續閱讀…）

好笑度：★★★★★

小編評語：超好奇誰認真看完11小時完整睡覺直播…。

鯰魚哥（左）和小哈遭懲罰睡進帳篷一夜，小哈抱怨「這枕頭這麼扁怎麼睡覺」。（翻攝自綜藝3國智 3 Kingdoms YouTube頻道）
鯰魚哥（左）和小哈遭懲罰睡進帳篷一夜，小哈抱怨「這枕頭這麼扁怎麼睡覺」。（翻攝自綜藝3國智 3 Kingdoms YouTube頻道）


蘋果（Apple）的iPhone 14系列傳將在9月蘋果秋季發表會登場，距離「曝光」還有1個多月，iPhone 14 Pro系列將改成橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計不是新鮮事，日前又曝光「隨顯螢幕（Always-on Display，AOD）」的新功能，還要和跟安卓（Android）有個不一樣的「技術」。 （繼續閱讀…）

期待度：★★★★★

小編評語：不管有什麼功能，iPhone 14系列快點發表啊～。

iOS 16的「隨顯螢幕」只有在iPhone 14 Pro系列。（翻攝自macrumors）
iOS 16的「隨顯螢幕」只有在iPhone 14 Pro系列。（翻攝自macrumors

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延伸閱讀

就是要贏安卓！蘋果iPhone 14 Pro隨顯螢幕「現在才登場」但藏新技術

請留時間看真．睡覺實境秀！YouTube這節目連播11小時 網笑太無情：居然有這種影片

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