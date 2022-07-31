一周數位爆報／恭喜IG要改回原版囉！蘋果BTS藏貼心1事、實測哭哭濾鏡噴笑、Zenfone 9爆料全中超級香

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
Instagram近日改版成「全螢幕版面」，引來超級網紅姊妹金卡戴珊及凱莉珍娜在內的許多使用者怒火。執行長莫塞里（Adam Mosseri）一度聲稱「影音將是趨勢」，但仍敵不過排山倒海的批評，28日宣布將撤回最近的部分改變，其中就包括了網友怨聲載道的全螢幕版本。 （繼續閱讀…）
暴怒度：★★★★★
小編評語：真的要改回原版，我為什麼要一直看沒追蹤的人的短影音啊～（大叫）。
改頭換面的M2版MacBook Air在7月25日於蘋果（Apple）官網開賣後，蘋果的BTS（Back to School）教育方案也接續在昨（28）日登場，至9月26日止。與先前爆料相同，除了符合身份的人購買指定蘋果產品可享教育價外，還能獲得AirPods 2耳機，並能補差價換AirPods 3或AirPods Pro，而美國的BTS方案則是送禮品卡。 （繼續閱讀…）
貼心度：★★★★★
小編評語：蘋果真的好佛心喔，也難怪有很多鐵粉持續力挺蘋果產品。
台灣將進入VoLTE時代，繼遠傳電信日前宣布，免費開通VoLTE(念VoL-TE[volti])服務，中華電信與台灣大哥大也相繼宣布自今年8月1日起免月租費。不過到底什麼是VoLTE（Voice over LTE），很多人應該還一頭霧水，《聯合新聞網》替大家整理了VoLTE是什麼？和傳統通話有何差別？怎麼申請、如何設定開通，讓你秒跟上眾人腳步！ （繼續閱讀…）
方便度：★★★★☆
小編評語：不曉得大家對VoLTE開通是否有很大的興趣呢？
Zenfone 9於今（28）日晚上9點在發表會上正式亮相，《聯合新聞網》稍早整理Zenfone 9相關傳言，隨著發表會落幕也得到「爆料全中」的答案，讓大家最關心的價格一曝光，網友們似乎也相當滿意，直呼「真香！」 （繼續閱讀…）
驚
驚奇度：★★★★☆
小編評語：真的是爆料全中！不過價格只比原本貴1000元又有更多功能，難怪粉絲說「好香」。
IG Reels（Instagtam Reels）短影音興起之後，不少濾鏡和影片拍攝手法相繼登場，《聯合新聞網》不定期推出「IG夯什麼」單元，來網搜有趣的濾鏡和影片拍攝模式報你知！ （繼續閱讀…）
好笑度：★★★★★
小編評語：實測時大家真的笑到不行，但真的是愈笑愈哭哭，一定要來玩一玩啊！
你醉了嗎？美國加州一處路面因工人失誤，把標線畫成超曲折的「電流急急棒」引發網友討論。一名特斯拉（Tesla）車主想測試自動駕駛功能便開進曲折的道路上，沒想到結局讓人意外。 （繼續閱讀…）
搞笑度：★★★★★
小編評語：看到這種路真的頭會先暈過去，不過又好想挑戰一下耶（喂）
實境秀真的做好做滿！不少綜藝節目因電視播出時間有限，將多餘或有趣片段放上YouTube。日前最新一集的台視《綜藝3國智》主持人花花（張嘉雲）、大元、小哈（哈孝遠）和鯰魚哥住進帳篷引來不少笑點，想不到節目突出現11小時「一刀未剪睡覺秀」訊息，一度讓網友半信半疑，看到影片後大笑「居然有上傳這種影片。」 （繼續閱讀…）
好笑度：★★★★★
小編評語：超好奇誰認真看完11小時完整睡覺直播…。
蘋果（Apple）的iPhone 14系列傳將在9月蘋果秋季發表會登場，距離「曝光」還有1個多月，iPhone 14 Pro系列將改成橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計不是新鮮事，日前又曝光「隨顯螢幕（Always-on Display，AOD）」的新功能，還要和跟安卓（Android）有個不一樣的「技術」。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：不管有什麼功能，iPhone 14系列快點發表啊～。
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馬斯克（Elon Musk）團隊稍早提出內容多達164頁、向Twitter進行反訴與答辯的文件。另一方面，Elon Musk也被一名Twitter投資人起訴，認為Elon Musk違反信託義務，進而造成其投資損失。
《彭博社》最新報導指出，Apple Car近期挖角了義大利奢華跑車品牌藍寶堅尼（Lamborghini，現為奧迪旗下品牌）的高階主管Luigi Taraborrelli進入管理層。
蘋果公司雖然
去年宣布將導入100%可再生、永續使用的燃料之後，F1稍早再次聲明將在2030年以前實現零碳排放目標，同時也計畫從2026年開始全面使用100%可再生、永續使用燃料。
在Sony稍早公布2022財年第一季財報結果中，顯示上一季營收達3069億6300萬日圓，而淨利則達2183億600萬日圓，而包含音樂、影業、娛樂科技與服務、影像與感測元件等業務均呈現成長，但過往始終呈現增長的遊戲業務則出現衰退，其中因素與日前完成收購Bungie有關。
2020年宣布將NAND Flash業務轉讓給南韓SK海力士 (SK Hynix)之後，雖然Intel表示將保留Optane品牌，但在稍早公布2022財年第二季財報時，Intel終究確認未來將逐步關閉Optane品牌業務，未來不再研發新產品。
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