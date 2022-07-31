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台海情勢升溫 白宮：美中沒理由打起來

馬斯克團隊也出招！曝164頁內容反訴Twitter作為

聯合新聞網／ 楊又肇

馬斯克（Elon Musk）團隊稍早提出內容多達164頁、向Twitter進行反訴與答辯的文件。另一方面，Elon Musk也被一名Twitter投資人起訴，認為Elon Musk違反信託義務，進而造成其投資損失。

在此之前，Elon Musk曾以Twitter未盡則告知假帳號實際數據為由，表明終止以440億美元收購交易，因此由Twitter一狀告上法院，後續則由美國特拉華法院裁定將於今年10月17日至21日期間審理此案。

而Twitter則確定將於9月13日上午10點展開股東大會，將透過線上直播讓未能實際參與股東、投資人觀看，現場參與股東將可針對Elon Musk以440億美元收購交易投票決議。

另外，Elon Musk在稍早由一名Twitter投資人起訴，認為Elon Musk持有Twitter約9.6%股權，成為Twitter最大個人股東，因此有信託責任與義務，認定Elon Musk的決定造成其投資損失，因此對此提出賠償請求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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