馬斯克團隊也出招！曝164頁內容反訴Twitter作為
馬斯克（Elon Musk）團隊稍早提出內容多達164頁、向Twitter進行反訴與答辯的文件。另一方面，Elon Musk也被一名Twitter投資人起訴，認為Elon Musk違反信託義務，進而造成其投資損失。
在此之前，Elon Musk曾以Twitter未盡則告知假帳號實際數據為由，表明終止以440億美元收購交易，因此由Twitter一狀告上法院，後續則由美國特拉華法院裁定將於今年10月17日至21日期間審理此案。
而Twitter則確定將於9月13日上午10點展開股東大會，將透過線上直播讓未能實際參與股東、投資人觀看，現場參與股東將可針對Elon Musk以440億美元收購交易投票決議。
另外，Elon Musk在稍早由一名Twitter投資人起訴，認為Elon Musk持有Twitter約9.6%股權，成為Twitter最大個人股東，因此有信託責任與義務，認定Elon Musk的決定造成其投資損失，因此對此提出賠償請求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【IG夯什麼】超好笑「哭哭濾鏡」怎用？實測大笑拍照更悲傷 哭著撞臉具俊曄？
▪ 游泳真的能戴Apple Watch嗎？蘋果曝6危險動作 這1項最忽略
▪ 現在PS5好不好買？黃牛價「逼近原價」他又不想買了 網友曝殘酷關鍵
▪ 又來？Netflix祭「新家規」趕走寄生帳號！8月測試 只有1動作暫時免除危機
▪ 【周報】iPhone 14 Pro凸到平放「會晃動」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言