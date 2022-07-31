快訊

台海情勢升溫 白宮：美中沒理由打起來

2030年前實現零碳排放目標 F1在這一年全面使用100%可再生、永續使用燃料

聯合新聞網／ 楊又肇

去年宣布將導入100%可再生、永續使用的燃料之後，F1稍早再次聲明將在2030年以前實現零碳排放目標，同時也計畫從2026年開始全面使用100%可再生、永續使用燃料。

在先前說明中，F1表示目前使用的「E10」燃料，採用90%傳統燃油與10%再生乙醇構成，同時目前也開始著手開發可用於賽事的永續燃料，甚至也能用於日後燃油車輛使用。

依照F1賽事總經理Ross Brawn表示，新開發的永續燃料將可在使用循環過程達成碳中和，雖然在燃燒排放過程仍會產生碳，但恰好與生產此永續燃料中消耗的碳比例相同，因此在整個使用過程並不會增加大氣中的碳含量，意味將可解決更多燃油車碳排放量的問題。

而在目前各地政府推動全面使用電動車的發展過程中，F1更預期新開發的永續燃料將會在過渡時期扮演重要角色，在電動車尚未能全面普及以前，讓傳統燃油車降低整體碳排放量。

目前F1計畫在2026年以前使用100%可再生、永續使用燃料，F1技術長Pat Symonds說明目前正與沙烏地阿拉伯國家石油公司Aramco合作，著手測試39種替代燃料方案，並且透過單缸F1賽車引擎進行測試，預期很快就會有進一步結果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

想打造「免人類出手」超狂電動車 蘋果挖角藍寶堅尼20年老將

輝能電池做後盾　越南車廠VinFast力拼6年內全球賣100萬輛電動車

德國2023年起削減電動車補貼　Tesla、M.Benz、BMW高價純電車恐受衝擊

電動車到底買不買？網友分析「這項因素」成雙面刃！

相關新聞

馬斯克團隊也出招！曝164頁內容反訴Twitter作為

馬斯克（Elon Musk）團隊稍早提出內容多達164頁、向Twitter進行反訴與答辯的文件。另一方面，Elon Musk也被一名Twitter投資人起訴，認為Elon Musk違反信託義務，進而造成其投資損失。

想打造「免人類出手」超狂電動車 蘋果挖角藍寶堅尼20年老將

《彭博社》最新報導指出，Apple Car近期挖角了義大利奢華跑車品牌藍寶堅尼（Lamborghini，現為奧迪旗下品牌）的高階主管Luigi Taraborrelli進入管理層。 蘋果公司雖然

Exynos處理器沒了？三星否認：將進行業務重組

日前有韓國媒體報導指稱三星將終止Exynos處理器業務發展，除了將取消在明年推出的Galaxy S23系列手機使用Exynos處理器，就連2024年推出機種也將全面採用Qualcomm處理器，而三星稍早對此回應表示並非事實，強調仍會持續研發Exynos處理器產品。

價格不菲！傳蘋果AR／VR得搭配兩個Apple Watch來使用

手上戴著Apple Watch時會傳送無線射頻，若將之應用於追蹤手部動作，就可檢測手勢變化。 蘋果生態系的價格可能會愈來愈貴！外媒指出，預計將於2023年推出的蘋果AR／VR頭顯，可能得搭配兩支

2030年前實現零碳排放目標 F1在這一年全面使用100%可再生、永續使用燃料

去年宣布將導入100%可再生、永續使用的燃料之後，F1稍早再次聲明將在2030年以前實現零碳排放目標，同時也計畫從2026年開始全面使用100%可再生、永續使用燃料。

Sony遊戲業務出現衰退 其中因素與完成收購Bungie早於預期有關

在Sony稍早公布2022財年第一季財報結果中，顯示上一季營收達3069億6300萬日圓，而淨利則達2183億600萬日圓，而包含音樂、影業、娛樂科技與服務、影像與感測元件等業務均呈現成長，但過往始終呈現增長的遊戲業務則出現衰退，其中因素與日前完成收購Bungie有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。