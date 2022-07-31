2030年前實現零碳排放目標 F1在這一年全面使用100%可再生、永續使用燃料

去年宣布將導入100%可再生、永續使用的燃料之後，F1稍早再次聲明將在2030年以前實現零碳排放目標，同時也計畫從2026年開始全面使用100%可再生、永續使用燃料。

在先前說明中，F1表示目前使用的「E10」燃料，採用90%傳統燃油與10%再生乙醇構成，同時目前也開始著手開發可用於賽事的永續燃料，甚至也能用於日後燃油車輛使用。

依照F1賽事總經理Ross Brawn表示，新開發的永續燃料將可在使用循環過程達成碳中和，雖然在燃燒排放過程仍會產生碳，但恰好與生產此永續燃料中消耗的碳比例相同，因此在整個使用過程並不會增加大氣中的碳含量，意味將可解決更多燃油車碳排放量的問題。

而在目前各地政府推動全面使用電動車的發展過程中，F1更預期新開發的永續燃料將會在過渡時期扮演重要角色，在電動車尚未能全面普及以前，讓傳統燃油車降低整體碳排放量。

目前F1計畫在2026年以前使用100%可再生、永續使用燃料，F1技術長Pat Symonds說明目前正與沙烏地阿拉伯國家石油公司Aramco合作，著手測試39種替代燃料方案，並且透過單缸F1賽車引擎進行測試，預期很快就會有進一步結果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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