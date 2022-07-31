Sony遊戲業務出現衰退 其中因素與完成收購Bungie早於預期有關

在Sony稍早公布2022財年第一季財報結果中，顯示上一季營收達3069億6300萬日圓，而淨利則達2183億600萬日圓，而包含音樂、影業、娛樂科技與服務、影像與感測元件等業務均呈現成長，但過往始終呈現增長的遊戲業務則出現衰退，其中因素與日前完成收購Bungie有關。

依照Sony的說法，由於完成收購Bungie的時間早於預期，因此在財務出現預期外的支出。

此外，造成遊戲業務收入下滑的情況也與遊戲銷售套數減少有關，其中在前一季的遊戲銷售套數達4710萬套，相比去年同期的6360萬套減少不少，而Sony旗下遊戲工作室打造內容則僅有640萬套銷量，相比去年同期的1050萬套也下滑許多，其中因素也與部分新作延後上市有關，例如《戰神：諸神黃昏》、《最後生還者 一部曲 重製版》都要等到今年9月之後才會正式推出。

另一方面，PlayStation Plus服務訂閱人數也出現10萬人數的下滑量，每月活躍使用人數則從1.06億人減少為1.02億人，主要原因可能與先前推出新版PlayStation Plus訂閱方案有關。

不過，Sony依然預期PlayStation業務將持續增長，其中在上一季累積銷售超過240萬台PlayStation 5，相比去年同期的230萬台增加一些，總數則累積達2140萬台。

至於市場傳出計畫收購Square Enix日本總公司的傳聞，Sony在此次財報並未有任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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