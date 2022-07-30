想打造「免人類出手」超狂電動車 蘋果挖角藍寶堅尼20年老將

《彭博社》最新報導指出，Apple Car近期挖角了義大利奢華跑車品牌藍寶堅尼（Lamborghini，現為奧迪旗下品牌）的高階主管Luigi Taraborrelli進入管理層。

蘋果公司雖然從未正式公佈有關Apple Car的任何訊息，但從2014年美國媒體披露Apple Car的專案名稱為「Project Titan」以來，全世界無不關注它的發展。只是，該團隊不時有人事異動，人員進進出出的，不禁讓人懷疑開發過程是否非常不順利？

根據《彭博社》最新報導，Apple近期挖角了義大利奢華跑車品牌藍寶堅尼（Lamborghini，現為奧迪旗下品牌）的高階主管Luigi Taraborrelli，進入Apple Car電動車專案的管理層。

《彭博社》引述知情人士指出，Luigi Taraborrelli在藍寶堅尼的資歷長達20年，離職前的職稱是Lamborghini高階資深開發主管，負責汽車底盤與車輛動力系統（操控、懸吊、轉向、煞車和輪圈等）的設計。

Luigi Taraborrelli最近期的一個作品是藍寶堅尼昨天剛公布的「全地形超級跑車」Huracan Sterrato 車款（如上面影片所示），先前也負責過號稱「世界首款超級 SUV」的Urus、Lamborghini最暢銷的雙門跑車Huracan和Aventador等車款。

藍寶堅尼Huracan車款示意圖。 路透

傳聞Apple早前外流的內部消息是，Apple的目標是在2025年推出Apple Car，只是該公司確實野心極大，Apple Car預計是「完全自動駕駛」——即不需要人類出手、甚至沒有配備方向盤和踏板的電動自駕車！這種車輛目前還等同於概念車種，可行度如何尚屬未知。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦