價格不菲！傳蘋果AR／VR得搭配兩個Apple Watch來使用
手上戴著Apple Watch' rel='Apple Watch'>Apple Watch時會傳送無線射頻，若將之應用於追蹤手部動作，就可檢測手勢變化。
蘋果生態系的價格可能會愈來愈貴！外媒指出，預計將於2023年推出的蘋果AR／VR頭顯，可能得搭配兩支Apple Watch才能使用，而最便宜的Apple Watch也要價300美元，顯見如果要用得起蘋果 AR／VR 頭顯，入手門檻並不低。
根據外媒報導，蘋果一項專利內容指出，手上戴著Apple Watch時會傳送無線射頻（radio frequencies），若將之應用於追蹤手部動作，就可以用來檢測手勢變化，甚至還能檢測一隻手觸摸另一隻手的時間有多長。
目前在VR設備上，尚未見到順利應用手勢追蹤技術的相關設備；但手勢追蹤技術對AR／VR領域的使用者互動非常重要，畢竟沒有人想要在公共場合戴著頭盔時，卻得尷尬地用語音來操控。
亦即，如果傳言屬實，蘋果的AR／VR頭顯入手門檻可能不低。因為光是頭顯裝置價格就超過 3000 美元，如果再加上搭配兩個 Apple Watch，可能售價逼近4000美元了（換算約新台幣12萬元）。如此高價，3C消費者可能很難買單。
不過外媒也指出，蘋果可能會在AR／VR頭顯裡納入兩個專為頭盔設計的「類Apple Watch」設備，這樣的設計手法也與臉書（現更名為 Meta）的VR頭盔Oculus差不多。又或者，蘋果可能會在VR頭顯裡加入手部追蹤相關設備，並開放讓使用者可以選擇搭配Apple Watch來使用。
《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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