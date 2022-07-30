傳歐盟將成立新董事會 讓大型科技業者遵循新推行的數位市場法

知情人士表示，歐盟委員會正著手設立新董事會，將由兩名反壟斷委員會成員帶領運作，藉此讓Google、亞馬遜、微軟、蘋果及Meta等大型科技業者遵循新推行的數位市場法 (Digital Markets Act)。

而此傳聞，恰好符合先前歐盟表示將會成立獨立小組，並且設置獨立管理人監督科技業者在歐盟境內作為的說法。

至於新董事會預期將由處理科技業者反壟斷事務的官員Alberto Bacchiega帶領，並且將由負責處理電商與數據經濟反壟斷案件的部門主管Thomas Kramler輔助，以利歐盟機構順利執行數位市場法。

在數位市場法案中，歐盟更規定「看門人」不能預裝、要求使用者僅能使用特定軟體服務，或是要求開發者必須使用指定瀏覽器引擎、支付系統等，才能將軟體服務於軟體市集上架的情況，另外也規定「看門人」不能讓自身軟體服務、產品有較高的宣傳效益，以及優先權，同時也包含不得將特定服務蒐集數據應用在其他服務，避免產生不公平的競爭模式。

同時，新法更將要求科技業者必須每年繳納以全球市場淨利的0.1%計算金額，作為歐盟監管成本費用，預期之後將使歐盟每年增加2000萬至3000萬歐元收入。而若科技業者出現違規情形，將被處以6%全球營收計算的罰金，如果有累犯情況，甚至將被禁止於歐盟境內進行任何業務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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