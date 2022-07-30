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轉向新商機！柯達將底片生產設備改裝製造電動車電池材料

聯合新聞網／ 楊又肇

柯達近期宣布，將使旗下過去用於生產傳統35mm底片的設備活化，將用於協助生產電動車使用電池的材料。

依照柯達說明，由於目前投資的電動車電池生產業者Wildcat Discovery Technologies，在生產Supercell電池時所使用生產流程，與柯達原本生產35mm底片時的流程相似，因此計畫將生產設備改造，使其能投入生產電動車使用電池的材料。

在柯達現任執行長Jim Continenza受訪時表示，原本價值約在7000萬至8000萬美元的底片生產設備將以200萬美元價格拋售，但後來發現底片製造流程與電動車電池材料生產方式相似，僅需透過簡單改造即可讓現有生產設備重新活用，藉此成為柯達全新發展業務。

目前柯達已經著手與Wildcat Discovery Technologies合作，並且進軍目前發展潛能龐大的電池市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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