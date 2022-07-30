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Optane準備關閉 Intel：未來將以CXL架構設計取代相關應用

聯合新聞網／ 楊又肇

2020年宣布將NAND Flash業務轉讓給南韓SK海力士 (SK Hynix)之後，雖然Intel表示將保留Optane品牌，但在稍早公布2022財年第二季財報時，Intel終究確認未來將逐步關閉Optane品牌業務，未來不再研發新產品。

即便先前說明終止與美光合作研發、生產3D Xpoint儲存產品時，仍說明將繼續發展Optane品牌產品，但顯然在將NAND Flash業務轉讓給南韓SK海力士之後，就決定未來將不再繼續發展Optane品牌業務，並且讓Intel未來業務更聚焦在處理器產品。

依照Intel執行長Pat Gelsinger表示，由於市場轉向CXL架構發展，將可在PCIe 5.0規範下，讓CPU直接藉由記憶體作為與GPU、FPGA元件加速運算，已經可以取代原本Optane產品應用模式，因此未來將沒有必要再繼續投資Optane產品發展。

而關閉Optane品牌業務，則是讓Intel增加約5.59億美元成本支出，其中包含現有Optane庫存產品出清，以及相關業務無法繼續產生違約賠償。

依照Intel說明，關閉Optane品牌業務將是IDM 2.0發展策略一環，未來將終止相關產品研發、生產，而原本已經在發展規劃藍圖出現的產品也將取消推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel SK海力士

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