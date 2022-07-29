Intel財報呈現下滑，原因在於資料中心晶片需求減少、市場PC換機潮降低
Intel稍早公布2022財年第二季財報結果，其中營收達153.21億美元，相比去年同期下滑達22%，形成4.54億美元虧損，相較去年下滑達109%。而造成虧損原因，Intel歸咎於資料中心晶片需求減少，而市場對於PC需求量也降低。
同時，Intel執行長Pat Gelisinger更預期在客戶降低庫存影響下，接下來的第三季營收表現可能還會下滑，但預期此情況會在今年第四季獲得改善。
從此次公布財報細項來看，客戶端運算事業群營收達77億美元，相比去年同期下滑25%，資料中心和人工智慧事業群營收達46億美元，相比去年同期下滑16%，而網絡和邊緣事業群營收則達23億美元，相比去年增加11%，同時加速運算系統與繪圖事業群營收則達1.86億美元。另外，Intel晶圓代工服務IFS營收達1.22億美元。
目前仍在Intel體系內的自動駕駛事業Mobileye，營收則達4.6億美元，相比去年同期增加41%，並且計畫在今年內拆分獨立，進而在美國掛牌上市。
而針對美國國會正式批准CHIPS晶片補助法案，預計提撥520億美元資金、稅收補貼，藉此協助業者在美國境內推動晶片產能，進而改善全球晶片短缺衝擊，同時也能強化美國與中國競爭優勢，Pat Gelisinger表示樂見此項法案通過，預期將使美國在半導體製造、研發取得領先地位，更強調Intel目前已經在美國俄亥俄州、亞利桑那州與新墨西哥州投資擴廠，預計在未來三年內帶動435億美元產值。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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