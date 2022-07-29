蘋果上一季營收達829.59億美元 否認放緩招募腳步、暗示將持續對外收購

蘋果稍早公布2022財年第三季財報結果，其中營收達829.59億美元，相比去年同期增加2%，淨利則達194.42億美元，相比去年同期減少11%。其中，iPhone產品銷售達406.65億美元，Mac機種銷售達73.82億美元，iPad產品銷售則達72.24億美元，穿戴裝置、家用設備與周邊配件銷售達80.84億美元，而服務項目銷售達196.04億美元。

從各地區銷售獲利表現來看，北美、歐洲市場仍維持些微成長，但大中華地區與日本市場銷售表現則呈現衰退，而亞太地區市場銷售出現成長，其中可能與近期持續強化印度市場發展有關，而中國市場呈現衰退則與中國境內手機品牌持續推出新品瓜分市場有關。

另外，從產品銷售表現來看，iPhone依然是蘋果主要獲利來源，但Mac與iPad可能受到工作需求換機比重下降，因此整體銷售表現呈現減少，蘋果接下來預期會藉由推出新返校購機方案 (Back to School,BTS)吸引更多學生用戶購機，藉此推動Mac、iPad銷售。另外，智慧穿戴與家用裝置等產品銷售也出現下滑，原因可能也與需求減少有關。

至於服務項目則持續出現成長，因此未來將可能成為蘋果主要獲利來源項目之一。

針對市場傳出蘋果放緩對外招聘人才腳步的說法，蘋果執行長Tim Cook強調蘋果是在對外招募人才上更加謹慎，但絕非放緩招募腳步。例如，近期蘋果將在以色列耶路撒冷設立全新研發中心，將打造未來Mac使用晶片，預計在此大量招募工程人員。

而對於被提問是否有可能出資收購Netflix，藉此鞏固本身Apple TV+內容豐富度，Tim Cook僅回覆並不排除在特定目定下進行收購，並且強調不會為了收購而進行收購，同時也不會為了增加收入而進行收購，因此不一定會為了強化內容而收購Netflix。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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