開發者以數位形式建造不同時期啟用、可虛擬遊覽的4間著名Apple Store
開發者Michael Steeber透過對應Mac使用的app，讓使用者能透過數位方式一覽蘋果過去曾在不同時期啟用的4間著名Apple Store。
透過app形式，使用者將能以虛擬型態遊覽2001年5月19日於華盛頓啟用的第一間店Apple Tysons Corner Center，以及2004年10月16日於帕羅奧圖啟用的Apple Stanford Shopping Center，另外也包含在2006年5月19日於紐約啟用的Apple Fifth Avenue、2015年9月19日在蘋果加州舊總部啟用的Apple Infinite Loop。
在此之前，Michael Steeber也曾以數位形式重現位於紐約布朗克斯區 (The Bronx)的Apple The Mall at Bay Plaza，並且透過線上平台Storeteller呈現，使用者僅需透過開啟網頁連結即可進行導覽。
而此次則是透過大小約為610MB的dmg檔案安裝使用，讓使用者能透過Mac一覽這4間著名Apple Store內部景象，甚至也能看見當時主打的蘋果產品，例如採用IBM PowerPC處理器的PowerBook，或是後來盛行一時的iPod mini，以及在第五大道門市採用玻璃樓梯等建築設計，以及在舊總部販售的特殊紀念商品。
甚至在店內「移動」時，還可以看見蘋果前任執行長、創辦人Steve Jobs的談話片段內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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