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開發者以數位形式建造不同時期啟用、可虛擬遊覽的4間著名Apple Store

聯合新聞網／ 楊又肇

開發者Michael Steeber透過對應Mac使用的app，讓使用者能透過數位方式一覽蘋果過去曾在不同時期啟用的4間著名Apple Store。

透過app形式，使用者將能以虛擬型態遊覽2001年5月19日於華盛頓啟用的第一間店Apple Tysons Corner Center，以及2004年10月16日於帕羅奧圖啟用的Apple Stanford Shopping Center，另外也包含在2006年5月19日於紐約啟用的Apple Fifth Avenue、2015年9月19日在蘋果加州舊總部啟用的Apple Infinite Loop。

在此之前，Michael Steeber也曾以數位形式重現位於紐約布朗克斯區 (The Bronx)的Apple The Mall at Bay Plaza，並且透過線上平台Storeteller呈現，使用者僅需透過開啟網頁連結即可進行導覽。

而此次則是透過大小約為610MB的dmg檔案安裝使用，讓使用者能透過Mac一覽這4間著名Apple Store內部景象，甚至也能看見當時主打的蘋果產品，例如採用IBM PowerPC處理器的PowerBook，或是後來盛行一時的iPod mini，以及在第五大道門市採用玻璃樓梯等建築設計，以及在舊總部販售的特殊紀念商品。

甚至在店內「移動」時，還可以看見蘋果前任執行長、創辦人Steve Jobs的談話片段內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約 華盛頓 建築

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