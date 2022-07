開發者以數位形式建造不同時期啟用、可虛擬遊覽的4間著名Apple Store

開發者Michael Steeber透過對應Mac使用的app,讓使用者能透過數位方式一覽蘋果過去曾在不同時期啟用的4間著名Apple Store。

透過app形式,使用者將能以虛擬型態遊覽2001年5月19日於華盛頓啟用的第一間店Apple Tysons Corner Center,以及2004年10月16日於帕羅奧圖啟用的Apple Stanford Shopping Center,另外也包含在2006年5月19日於紐約啟用的Apple Fifth Avenue、2015年9月19日在蘋果加州舊總部啟用的Apple Infinite Loop。

在此之前,Michael Steeber也曾以數位形式重現位於紐約布朗克斯區 (The Bronx)的Apple The Mall at Bay Plaza,並且透過線上平台Storeteller呈現,使用者僅需透過開啟網頁連結即可進行導覽。

而此次則是透過大小約為610MB的dmg檔案安裝使用,讓使用者能透過Mac一覽這4間著名Apple Store內部景象,甚至也能看見當時主打的蘋果產品,例如採用IBM PowerPC處理器的PowerBook,或是後來盛行一時的iPod mini,以及在第五大道門市採用玻璃樓梯等建築設計,以及在舊總部販售的特殊紀念商品。

甚至在店內「移動」時,還可以看見蘋果前任執行長、創辦人Steve Jobs的談話片段內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

