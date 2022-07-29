Faraday Future再次跳票，FF 91量產車款至少要在今年底前才會推出

雖然今年初宣布已經完成装配第一台FF 91準量產車，預計在今年第三季進入量產，但Faraday Future則以仍需額外資金為由，將首批量產車輛生產與交車時間再次延後。

原本預期會在今年第三季進行量產，但目前顯然將延後至今年第三季末，或是第四季才會正式進入量產，並且向首批訂車的消費者交車。

而從一開始在2018年就說明將進入量產與銷售，甚至後來在多場對外活動上展示的FF 91車款，至今依然未能進入市場銷售。同時，相比2018年的時空背景，目前市場已經有更多電動車業者加入競爭，更讓Faraday Future面臨更大發展壓力。

雖然Faraday Future過去曾強調在FF 91車款實際推出前，不需要額外資金亦可維持運作，但目前卻對外聲明需要額外資金，以利維持支撐至今年底以前的營運成本。

在此之前，Faraday Future原本於去年4月藉由與空殼公司Property Solutions Acquisition Corp (PSAC)合併，以股市代號「FFIE」正式在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，但後續卻因未能遞交10-K財報文件，遭那斯達克證券交易所認定不符合上市規定。

當時Faraday Future表示是為了進行內部調查，需要更多時間完成10-K財報文件。而在日前說明裡，更說明已經對多明員工進行紀律處分，其中包含解除創辦人與前執行長賈躍亭相關業務執行職務，但賈躍亭依然繼續擔任Faraday Future產品長，並且直接向董事長暨現任執行長Carsten Breitfeld匯報，而其業務權限僅限於產品與出行生態、互聯網、人工智慧與先進研發技術，不再負責業務管理。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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