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蘋果在聖地牙哥擴大軟硬體團隊 準備從高通等業者挖角技術人才？

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果稍早買下位於加州聖地牙哥的Rancho Vista辦公大樓，藉此擴大軟硬體發展，並且預計在今年底於當地增加1200個新工作機會。

在此之前，蘋果主要是在加州大學聖地牙哥分校鄰近地點，以及Rancho Bernardo社區附近租賃辦公室。而預計成為在聖地牙哥的新辦公大樓，佔地面積將達67英畝 (約82020坪)，收購價格則是4.45億美元。

此外，蘋果計畫在今年底於當地增加1200個新工作機會，並且預計在2026年使當地工作人員規模達5000人。

由於Qualcomm總部恰好位於聖地牙哥，因此有部分市場看法認為蘋果選擇在聖地牙哥擴大辦公空間，有可能就近吸引更多人才加入，藉此為自身通訊系統發展作準備，並且盡早擺脫仰賴Qualcomm等業者的情況

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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