Spotify上一季虧損1.94億美元 但整體用戶人數超過6億

Spotify稍早公布2022財年第二季財報結果，其中營收達28億6400萬歐元，但扣除相關支出成本之後，出現1億9400萬歐元虧損。

其中，Premium訂閱服務營收達25億400萬歐元，透過廣告支撐的免費版本服務營收則達3億6000萬歐元，至於Premium訂閱服務使用人數增加至1億8800萬人，而免費版本使用人數則達4億3300萬人，整體每月活躍使用人數達4億3300萬人，每月使用免費版本的活躍用戶人數則達2億5600萬人。

對於上一季營收形成虧損，Spotify表示除了部分對外投資項目形成支出，還包含因為疫情影響導致不少人終止一般娛樂消費支出有關，另外部分情況也與烏俄戰爭影響，進而終止對俄羅斯提供服務有關。

為了彌補營收空缺，Spotify表示將會持續透過推動訂閱人數成長，並且透過免費版本增加廣告營收，另外也會透過Podcast、有聲書等服務增加更多營收，更預期透過增加非音樂項目比重，藉此相對降低必須支付給音樂業者較高的版權使用費。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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