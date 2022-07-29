新加坡新創公司TVConal 藉NVIDIA工具挖掘賽事精彩片段

參與NVIDIA Inception培育計畫的新加坡新創公司TVConal，藉由NVIDIA提供的Metropolis、TAO等工具套件，打造可自動標記體育賽事中發生各類事件的人工智慧影像分析平台。

TVConal表示，由於體育賽事往往會產生大量數據資料，因此必須透過人工智慧方式，從大量資料中分析球員在賽事過程的表現，同時也能將球員表現以數據量化方式進行分析。

而針對板球、網球、羽球，以及足球等眾人較常觀看賽事，TVConal利用NVIDIA Metropolis應用程式框架打造人工智慧視覺影像分析平台，藉此識別賽事中的重要事件、分析或預測球員接下來的動作表現等，讓後續賽事頗剖析可以更為精確。

TVConal總經理Masoumeh Izadi說明，在一場賽事中進行標記，將可順利建立事件時間軸，作為事件分析重要依據，但過去往往會需要透過20名紀錄員協助標記，但目前透過人工智慧系統輔助，即可快速完成賽事中事件的時間標記，甚至透過人工智慧識別分析，還能糾舉賽事中出現的犯規動作，或是挖掘人眼較難判斷的關鍵時刻。

在TVConal使用的NVIDIA解決方案中，分別包含用於打造影像分析平台的NVIDIA Metropolis工具套件，同時也使用諸多SDK與CUDA-X函式庫，另外也在基於NVIDIA EGX企業運算平台的認證系統上執行完成最佳化。

其他部分，則包含使用NVIDIA DeepStream SDK簡化影像處理流程，並且以NVIDIA預先訓練好的模型與TAO工具套件加快人工智慧訓練效率，同時也使用NVIDIA TensorRT開發工具組提升推論能力。

除了TVConal，包含新創公司Pixellot、Track160與Veo也使用NVIDIA Metropolis工具組進行體育賽事分析應用，透過人工智慧系統輔助，讓原本工作效率可大幅提升。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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