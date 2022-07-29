雖然手機晶片業務成長顯著 但高通仍預測全球手機銷量將下滑

Qualcomm稍早公布2022財年第三季財報結果，其中營收達109.28億美元，相比去年同期成長37%，淨利則達37.3億美元，相比去年同期增加84%。而最大獲利來源依然源自手機相關晶片產品，約佔61.49億美元，相比去年同期增加59%，至於其他產品如對應智慧連網裝置晶片業務則佔營收約18.33億美元，成長幅度為31%，而無線射頻前端晶片業務則佔營收10.46億美元，成長幅度達9%，車用晶片佔營收約3.5億美元，成長幅度達38%。

而雖然手機相關晶片業務仍有顯著成長，但Qualcomm預期今年第四季財報表現中，手機業務營收可能會出現趨緩，其中可能包含第三季換機需求減少，加上等待新款處理器問世的過渡時期，以及包含烏俄戰爭導致多家品牌智慧型手機終止向俄羅斯出貨等因素，都可能影響手機市場接下來的第三季整體銷售表現。

除了手機相關晶片業務營收，技術授權業務也依然是Qualcomm目前重要營收來源，在上一季營收佔15.2億美元，相比去年同期增加2%，雖然成長幅度不大，但已經成為Qualcomm穩定營收項目。

以整體狀況來看，Qualcomm執行長Cristiano Amon認為雖然市場面臨諸多挑戰，但公司業務發展依然維持成長，同時更預期第四季財報營收將介於110億美元至118億美元之間。

此外，Qualcomm更宣布持續與三星維持技術專利授權合作，雙方協議合作時間將延長至2030年，其中包含提供Snapdragon系列處理器，以及相應專利授權，使其能用於三星旗下Galaxy品牌手機、平板，以及PC裝置使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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