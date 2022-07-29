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樂高「碧姬公主」與擴充盒組 還有巨型樂高超級瑪利歐王國地圖動眼看

聯合新聞網／ 楊又肇
▲樂高「碧姬公主」冒險主機
▲樂高「碧姬公主」冒險主機

今年三月宣布在超級瑪利歐系列加入碧姬公主」與擴充盒組之後，樂高在此次2022台北國際ACG博覽會實際展出此冒險主機組合，同時也展出以過往擴充合組與冒險主機構成，長達3公尺、寬達2公尺的巨型樂高超級瑪利歐王國地圖。

除了預計推出碧姬公主冒險主機，樂高同時也將推出「碧姬公主城堡」、「貓咪碧姬公主服與冰凍塔」、「翻轉刺毛怪」、「耀西的禮物屋」、「大加邦的雲端挑戰」與「栗寶寶的鞋子」在內共7款全新擴充盒組，並且能透過新擴充盒組中的水果，或是將水果贈送給其他角色，藉此與樂高瑪利歐兄弟冒險主機合體賺取更多金幣。

在碧姬公主城堡擴充合組中，將可讓玩家在關卡中嘗試將洛德威格從雲端擊落、修復斷橋、與奇諾比珂開啟對話、找到並擊敗躲在王座後的庫巴，同時還有許多隱藏的彩蛋，例如隱藏在畫作後炸彈兵指令積木，以及藏身在蛋糕裡的栗寶寶等。

▲樂高「碧姬公主」冒險主機
▲樂高「碧姬公主」冒險主機

至於在「耀西的禮物屋」也提供玩家與耀西打招呼的趣味互動，摘下不同顏色的水果後可在旋轉木馬上找到讓水果變得更加美味的秘訣，吃下水果來引發人偶的趣味反應以賺取獎勵金幣，為粉絲帶來更多元的遊戲體驗。

▲擴充盒組
▲擴充盒組

▲擴充盒組
▲擴充盒組

▲「栗寶寶的鞋子」
▲「栗寶寶的鞋子」

《碧姬公主冒險主機》與7組擴充盒組、1組角色組合包將於8月1日正式上市，樂高也計畫在10月推出巨型反派角色《巨無霸庫巴》，讓玩家們可以持續擴大樂高超級瑪利歐王國。

▲長達3公尺、寬達2公尺的巨型樂高超級瑪利歐王國地圖
▲長達3公尺、寬達2公尺的巨型樂高超級瑪利歐王國地圖

▲長達3公尺、寬達2公尺的巨型樂高超級瑪利歐王國地圖
▲長達3公尺、寬達2公尺的巨型樂高超級瑪利歐王國地圖

▲長達3公尺、寬達2公尺的巨型樂高超級瑪利歐王國地圖
▲長達3公尺、寬達2公尺的巨型樂高超級瑪利歐王國地圖

▲長達3公尺、寬達2公尺的巨型樂高超級瑪利歐王國地圖
▲長達3公尺、寬達2公尺的巨型樂高超級瑪利歐王國地圖

▲長達3公尺、寬達2公尺的巨型樂高超級瑪利歐王國地圖
▲長達3公尺、寬達2公尺的巨型樂高超級瑪利歐王國地圖

▲長達3公尺、寬達2公尺的巨型樂高超級瑪利歐王國地圖
▲長達3公尺、寬達2公尺的巨型樂高超級瑪利歐王國地圖

▲巨型樂高超級瑪利歐、路易奇
▲巨型樂高超級瑪利歐、路易奇

▲問號磚塊
▲問號磚塊

▲樂高美版任天堂
▲樂高美版任天堂

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

樂高 碧姬

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