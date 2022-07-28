影／醉了嗎？工人誤畫「電流急急棒」路面版 特斯拉全自動駕駛結局好驚人
你醉了嗎？美國加州一處路面因工人失誤，把標線畫成超曲折的「電流急急棒」引發網友討論。一名特斯拉（Tesla）車主想測試自動駕駛功能便開進曲折的道路上，沒想到結局讓人意外。
據外媒報導，美國加州霍利斯特（Hollister）一處路面重新設計道路，擬增加自行車道及相關路線，並畫出小幅度、類似閃電折線標線，避免用路人將這條路當成飆車之路，沒想到因承包商失誤，把標線畫得超曲折，讓「電流急急棒」瞬間在路面上，被網友笑稱「到底那邊發生什麼事」、「承包商喝醉酒畫出來的線？」、「開過去會一直不小心煞車」、「是《瑪利歐賽車》嗎」。
但路面版「電流急急棒」可沒嚇倒一些車主，特斯拉日前更新「FSD（全自動輔助駕駛）Beta」，提升轉彎性能，一名特斯拉駕駛日前就決定在該處拍攝測試影片，觀察是否真能遵循標線行走，據影片顯示，特斯拉的FSD Beta功能，不僅延著「電流急急棒」的方向行走，過程也相當平穩，未見有任何突然煞車或急速轉向的動作。引起網友大讚對特斯拉來說真的是小菜一碟。
目前特斯拉有AP（自動輔助駕駛）、EAP（增強版自動輔助駕駛）和FSD功能，而AP是特斯拉各車款的標配，若想要有更完整的功能，可以再選購買EAP或FSD，EAP的選購價為11.1萬、FSD為22.2萬。
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