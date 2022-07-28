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華為推鴻蒙作業系統3.0力抗iOS、安卓 加碼再推M5純電車

聯合新聞網／ 楊又肇

華為稍早揭曉新版鴻蒙作業系統3.0，預計在今年9月開始規劃化升級，同時也宣布推出HUAWEI MatePad Pro全新旗艦平板、HUAWEI MateBook X Pro智慧輕薄筆電、HUAWEI FreeBuds Pro 2真無線降噪耳機、全新HUAWEI WATCH 3 Pro智慧手錶、首款86吋智慧顯示器S86 Pro、HUAWEI PixLab V1全新彩色噴墨多功能印表機，以及HUAWEI S-TAG專業運動感測器與HUAWEI WATCH FIT mini等多款全場景新品，另外更以AITO品牌推出第一款採用鴻蒙作業系統的AITO問界M5電動車，預計在今年9月正式亮相。

依照華為說明，目前搭載鴻蒙作業系統2.0的華為裝置已經超過3億台，同時HarmonyOS Connect技術已經累積超過2000家合作夥伴加盟，生態設備出貨量更超過1.7億台，更增加支援冰箱、蒸烤爐、按摩椅等設備類別，藉此對應更多應用場景。

華為常務董事、終端事業群暨智慧汽車解決方案事業部執行長余承東表示，鴻蒙作業系統從過去3年以來持續成長，並且以77%版本升級率形式擴展，成為史上發展最快的終端作業系統，而鴻蒙作業系統3.0更在前一版成功基礎上進行全面升級、最佳化。

相較去年在鴻蒙作業系統2.0加入「一拉即合」的無縫連接操作體驗，鴻蒙作業系統3.0更強化所有裝置均可輕易連接，同時也能讓平板、PC、智慧顯示器、智慧手錶等裝置作為中心設備，進而進行更具彈性的連接互動體驗，不再僅侷限從手機或平板裝置出發，即便是智慧手錶也能獨立完成整個操作流程，例如直接透過智慧手錶叫車，並且完成後續支付事宜，過程中無須轉換至手機上進行額外操作。

另外，配合網路共享功能，平板裝置即便沒有安裝SIM卡亦可配合手機使用電話、傳訊息，或是進行上網，此外也能讓兩組藍牙耳機共享聲音音訊內容，而手機使用體驗更能進一步與車載系統連動，讓使用者能無縫地從特定裝置開始使用，並且自然地切換到更多裝置上完成功能操作。

此次更新中，鴻蒙作業系統3.0增加卡片堆疊、自定義，並且加入更多桌面客製化設定，另外也能透過華為獨有運算法精準分析使用者臉部特徵，進而產生貼近個人化的虛擬造型，分別可用於個人華為帳號、桌面，或是作為訊息動態貼圖使用。

而在安全部分也提供更安全、避免隱私外洩的純淨模式，甚至可自動保護照片中的機敏資訊，而在流暢度表現則可讓P50 Pro的app啟用速度提升7%，滑動操作流暢度提高18%，而常用app操作反應速度更可提升14%，更強調在高畫面更新率的遊戲遊玩體驗約可節省23%效能。至於在無障礙操作功能方面，鴻蒙作業系統3.0則是加入圖像識別、出行輔助、拍照輔助、人工智慧字幕等功能，讓視覺、聽覺障礙使用者也能方便操作。

配合鴻蒙作業系統3.0揭曉新品，分別包含HUAWEI MatePad Pro全新旗艦平板、HUAWEI MateBook X Pro智慧輕薄筆電、HUAWEI FreeBuds Pro 2真無線降噪耳機、全新HUAWEI WATCH 3 Pro智慧手錶、首款86吋智慧顯示器S86 Pro、HUAWEI PixLab V1全新彩色噴墨多功能印表機，以及HUAWEI S-TAG專業運動感測器與HUAWEI WATCH FIT mini。

其中更包含以AITO品牌推出第一款採用鴻蒙作業系統的AITO問界M5電動車，預計在今年9月正式亮相。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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