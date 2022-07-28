Twitter於9月13日舉辦股東大會 將表決是否由馬斯克以440億美元收購

Twitter表示，將於9月13日上午10點召開股東大會，並且將針對馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購提議進行投票表決。

在此之前，Elon Musk曾以Twitter未盡則告知假帳號實際數據為由，將終止收購交易，因此由Twitter一狀告上法院，後續則由法院裁定將於今年10月審理此案。

而在遞交給美國證券交易委員會的文件顯示，Twitter股東大會將於9月13日上午10點展開，同時將透過線上直播讓未能實際參與股東、投資人觀看，而現場參與股東將可針對Elon Musk以440億美元收購交易投票決議。

另外，Twitter遞交文件也證實在今年第二季對外招聘腳步放緩，原因在於目前經濟環境影響之下，公司需要更精簡其運作成本，甚至也減少差旅與行銷相關非勞動力成本支出，同時對於職缺填補要求也變得更加挑剔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦