Intel將以Wi-Fi 7實現規模更龐大的無線運算 推動PC更多元設計

去年表示將以IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT)標準打造下一代Wi-Fi 7無線網路技術之後，Intel稍早再次說明自2003年推出Centrino品牌無線網路解決方案，更持續在Wi-Fi技術標準上投入發展，接下來預計推出的Wi-Fi 7技術產品，更將結合Intel自身的4G、5G網路技術方案，藉此解決PC常時連網使用需求，並且藉由更高頻寬對應充足的無線運算模式。

Intel表示，Wi-Fi技術方案未來發展將不僅侷限在提升連接效率，更將結合眾多無線連接資訊，藉此讓資料傳輸頻寬增加，並且對應更龐大的運算需求。

而隨著無線網路技術精進，Intel也預期將帶動更多元運算模式，並且讓更多產業如商業、工業、醫療照護、交通應用領域可以產生更多應用，另外也讓無線運算、人工智慧、虛擬視覺等應用變得更加普及。

在不同產品應用設計中，Intel提供具備Bluetooth 5.2連接功能的Wi-Fi 6/6E解決方案，目前也已經支援藍牙追蹤器，例如先前就支援Tile Finding藍牙追跡尋物功能，同時也列入Intel Evo/vPro設計方案項目之一，讓合作業者能以此打造各類應用產品。

同時，Intel Evo平台提供的Connectivity Performance Suite 1.0技術，將可自動調整網路流量優先權，或是自動連接訊號最佳的無線網路AP熱點，而2022下半年即將登場的Intel Double Connect Technology，則是源自Intel先前收購的Rivet Networks旗下Killer網路卡技術，將能讓PC同時連接2個無線網路頻段，藉此提升整體資料傳輸速度，或是針對不同頻寬連接需求、存取優先權自動將網路流量分配至不同無線網路頻段。

目前Intel也持續與IEEE、Wi-Fi Alliance、Wireless Broadband Alliance、3GPP等技術聯盟合作，並且持續推動如Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E，以及接下來的Wi-Fi 7等技術解決方案，同時也將持續推動4G、5G，以及未來的6G連網方案，以及日後將普及應用的衛星連網資源、超寬頻網路，藉此實現更無障礙的無線運算發展。

而Intel預計在2024年推出第一版正式規範的802.11be/Wi-Fi 7，除了以Wi-Fi 6為基礎，更強化使用6GHz頻段、提高連線可靠性，並且降低連線延遲與提供高於5Gbps的傳輸速度表現，另外在頻道頻寬與調變方式將分別提升至320MHz、4096 QAM，以及加入Multi-Link Operation多重連接模式、Multi-RU Puncturing等設計。

另外，Intel的Wi-Fi 7解決方案也已經與主要合作業者進行軟、硬體，以及作業系統等平台相容測試與驗證，其中包含與Casper Wireless Test Facility完成互通性測試，以及透過Intel Connectivity Analytics技術，連結Cisco Catalyst無線控制器與Cisco Meraki儀表板，向Intel Wi-Fi 6/6E客戶端提供相關統計資料，讓網路管理者能夠做出更好的決策。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦