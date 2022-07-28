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微軟最大營收來源是啥？不是Windows授權、Xbox遊戲 而是它

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟稍早公布2022財年第四季財報結果，其中整體獲利達519億美元，相比去年同期成長12%，營收則達205億美元，相比去年增加8%，而淨利則達167億美元，相較去年同期增加2%，主要獲利依然源自雲端業務，而Windows作業系統授權與Xbox遊戲業務則呈現下滑。

微軟投資者關係總監Kendra Goodenough表示，受到PC市場成長趨緩，因此連帶影響Windows作業系統授權獲利，相較去年同期減少2%。相比之前疫情影響較大時，許多消費者、企業都已經接連採購新款PC設備，因此導致去年底更換PC設備需求趨緩，使得Windows作業系統授權比例下降。

不過，雖然消費市場換機比例趨緩，微軟強調針對企業端銷售的Surface裝置與硬體設備仍有顯著銷售成長。

至於在Xbox遊戲業務方面，相比之前營收則是下滑11%，遊戲內容與服務營收則是下滑6%，原因與玩家固定遊玩時間比例下降，同時去年推出遊戲內容也相對減少有關。但微軟執行長Satya Nadella則強調Xbox在北美市場連續三季銷售表現領先，甚至在2022財年全年累積162億美元營收表現，創下歷史新高。

而針對先前以687億美元價格收購動視暴雪的交易，微軟並未在此次財報會上多作說明。

另外，在雲端業務方面，微軟表示相比去年同期營收成長22%，光是在Azure雲端平台業務營收成長就成長達40%，其他業務如Office商用與消費端服務方面的營收均增加9%，目前Microsoft 365服務用戶人數更增加至5970萬人，而Microsoft Teams服務用戶人數也持續增加，至於LinkedIn業務則成長26%，Bing Search、新聞廣告業務營收也均增加15%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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