法國衛星服務業者Eutelsat SA 確定與英國衛星服務業者OneWeb合併

日前傳出法國衛星服務業者Eutelsat SA將收購英國衛星服務業者OneWeb消息後，稍早雙方確定將進行合併，但仍需獲得Eutelsat SA股東同意，並且獲得監管單位批准，預計會在2023年中旬完成交易。

而雙方合併交易中，將以交換持股方式進行，雙方將分別持有合併後的新公司各50%持股，未來新公司將以Eutelsat SA名稱繼續運作。

目前Eutelsat SA已經發射36顆同步軌道衛星，具備高覆蓋率優勢，但因為距離地面較遠，因此會有連接延遲問題，而合併OneWeb之後，將能以其低軌道衛星解決延遲問題，意味兩者服務將能達成互補效果。

未來新公司將由Eutelsat SA現任董事長Dominique D’Hinnin，以及執行長Eva Berneke繼續帶領，而OneWeb最大股東Bharti Global集團持有者，同時也是印度首富Sunil Bharti Mittal，則將擔任新公司共同董事長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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