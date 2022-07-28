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實現資源集中管理 鴻海以VMware雲智慧策略打造的虎躍雲數據中心正式啟用

聯合新聞網／ 楊又肇

VMware表示，鴻海於今年6月正式啟用的虎躍雲數據中心，是基於其VMware Cloud Foundation (VCF)，以及NSX Advanced Load Balancer等雲端解決方案所打造，讓鴻海實現資源集中化管理，並且藉由虛擬化技術實現零碳目標。

在台灣啟用虎躍雲數據中心之後，鴻海將以此為基礎，將相同建置模式複製到全球更多據點，讓鴻海內部數據可以快速串聯，藉此加速鴻海F2.0數位轉型願景

透過軟體定義的VMware Cloud Foundation架構設計，鴻海將時現在多雲環境下仍可維持一致作業與基礎架構運作模式，藉此讓各單位數據能更無縫串聯使用，並且提高數據管理效率。而藉由NSX Advanced Load Balancer多雲負載平衡、網路應用程式防火牆，以及容器流入等服務，將使鴻海管理進一步簡化，並且達成即時監控與自動化開發等目標，同時也能確保數據安全。

鴻海科技集團資訊長龔培元表示：「鴻海自2019年起便致力於開創更智慧的創新生活，也持續朝F1.0現況優化、F2.0數位轉型、以及F3.0轉型升級三大目標努力。虎躍雲數據中心的建置是鴻海立足台灣、放眼全球的關鍵基石，鴻海將持續攜手VMware並藉由其混合雲解決方案，讓鴻海龐大的事業群擁有更彈性、安全且永續的資源管理策略，為產業樹立轉型典範。」

VMware台灣總經理陳學智表示：「VMware長期作為台灣企業數位轉型的重要推手，致力為在地夥伴量身建構雲智慧數位藍圖，為多元產業鏈接國際級創新技術。很榮幸有機會與鴻海共同啟動以虎躍雲數據中心為核心的全球雲端服務，成功促進更加靈活的全球數位管理、資源調度與技術創新，讓鴻海順利敲開跨域拓點大門，加值於國際市場的競爭優勢。」

另外，藉由虛擬化架構佈署運作，更協助鴻海減少實體機建置，藉此降低資料中心運作時的碳排放量與能源損耗，同時也預期讓主機有效利用率極大化，提升資源使用轉換率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 願景

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