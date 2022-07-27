法國衛星服務業者Eutelsat SA傳將收購英國衛星服務業者OneWeb
相關消息指稱，法國衛星服務業者Eutelsat SA將準備收購英國衛星服務業者OneWeb，而收購後將由英國保留對OneWeb的掌控權利，其中包含拒絕有潛在危險因子的客戶申請使用，以及否決改變營運總部位置的權利。
OneWeb近期已經取得新一輪的34億美元融資金額，而Eutelsat SA更持有OneWeb約23%比例股份，目前是OneWeb第二大股東，而最大股東仍是印度首富Sunil Bharti Mittal所持有Bharti Global集團。
而若Eutelsat SA進一步取得OneWeb資源，將能在低軌道衛星網路服務市場競爭，進一步與SpaceX旗下Starlink，以及亞馬遜旗下Project Kuiper服務抗衡，同時也預期能實現歐盟計畫打造歐洲境內最大自有低軌道衛星網路服務的目標。
相較SpaceX旗下Starlink衛星網路服務，歐盟預期自行建造的低軌道衛星網路服務將能確保連接安全，而不會有使用他國業者提供網路服務所產生隱私安全疑慮，另一方面也能加強歐盟境內與非洲等地區網路連接頻寬，同時藉由低軌道衛星網路連接便利性，讓更多原本難以佈署網路基礎建設地區也能透過衛星上網。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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