日本要求48家海外業者於境內「設總部」 微軟與Google已完成註冊登記

因應日本新法要求海外企業必須在境內設置總部，包含微軟、Google等科技業者已經在日本境內註冊設立海外總部，而非僅以海外分公司形式運作。

目前總計有31家科技業者遵守此項要求，而微軟、Google、Meta、Twitter等科技業者都已經在日本境內遞交註冊設立海外總部，而日本法務省表示近期已經有13家海外企業在截止日期前申請註冊，同時在稍早已經有6家完成註冊流程，其中包含微軟與Google。

不過，目前有4家業者向日本內務及通信省表示，決定終止在日本境內營運，藉此避開必須在日本境內設立海外總部的要求。至於其餘14家業者目前尚未遞交註冊申請文件，而日本法務省則表示將會針對另外被列入要求在日本境內設立海外總部的17家業者進行裁罰，其中罰款將達100萬日圓 (約新台幣22萬元)。

類似規定，中國過去也要求在境內營運的海外業者必須設立在地公司，或是與在地業者合資成立公司行號，主要考量維持境內市場發展，以及相關稅收、管理等事宜，同時也能達成保護境內消費者權益等目的。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦