日本要求48家海外業者於境內「設總部」 微軟與Google已完成註冊登記
因應日本新法要求海外企業必須在境內設置總部，包含微軟、Google等科技業者已經在日本境內註冊設立海外總部，而非僅以海外分公司形式運作。
目前總計有31家科技業者遵守此項要求，而微軟、Google、Meta、Twitter等科技業者都已經在日本境內遞交註冊設立海外總部，而日本法務省表示近期已經有13家海外企業在截止日期前申請註冊，同時在稍早已經有6家完成註冊流程，其中包含微軟與Google。
不過，目前有4家業者向日本內務及通信省表示，決定終止在日本境內營運，藉此避開必須在日本境內設立海外總部的要求。至於其餘14家業者目前尚未遞交註冊申請文件，而日本法務省則表示將會針對另外被列入要求在日本境內設立海外總部的17家業者進行裁罰，其中罰款將達100萬日圓 (約新台幣22萬元)。
類似規定，中國過去也要求在境內營運的海外業者必須設立在地公司，或是與在地業者合資成立公司行號，主要考量維持境內市場發展，以及相關稅收、管理等事宜，同時也能達成保護境內消費者權益等目的。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 游泳真的能戴Apple Watch嗎？蘋果曝6危險動作 這1項最忽略
▪ 現在PS5好不好買？黃牛價「逼近原價」他又不想買了 網友曝殘酷關鍵
▪ 又來？Netflix祭「新家規」趕走寄生帳號！8月測試 只有1動作暫時免除危機
▪ Google Pixel 6a親民價藏Pro晶片 夜拍純淨、他讚這處超細緻
▪ 【周報】iPhone 14 Pro凸到平放「會晃動」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言