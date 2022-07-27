聯發科旗下達發科技推新款音訊晶片 獲得藍牙低功耗音訊標準LE Audio認證

隸屬聯發科，將絡達科技與創發科技於2021年成立的達發科技，宣布旗下新款藍牙音訊系列晶片已經獲得藍牙低功耗音訊標準LE Audio認證。

達發科技表示，旗下推出的「旗艦」與「專業」兩大系列晶片均支援LE Audio及藍牙5.3規格，將可滿足真無線藍牙耳機設計需求，同時也能對應藍牙智慧音箱、助輔聽器、藍牙發射器等多元應用場景終端裝置設計，目前已有大量品牌客戶進行測試驗證，相關產品預計會在2023上半年於全球陸續推出。

達發科技資深副總經理楊裕全表示：「LE Audio規格為藍牙音訊業界十年來最重要里程碑，達發科技以累積近十年技術底蘊的數百人研發團隊全力以赴，是全球第一波通過認證的領先業者，並同步支持眾多客戶縮短其終端產品推出，全新的藍牙低功耗技術所帶來的無線音訊革新，將讓消費者與企業可快速享受其帶來的便利性與創新服務，充分展現達發科技一向守護的願景與經營理念。」

而Auracast廣播音訊分享功能是藍牙LE Audio規格認證最重要技術之一，提供一對多單向音訊播放功能，同時成為業界標準，將大幅改變現有專用耳機的音訊服務模式。

藉由Auracast廣播音訊分享功能大幅提升使用者方便性與體驗、降低服務提供者成本，將會刺激更多更新的創新應用服務與場景，例如：博物館導覽不再需要提供專用耳機的租借，民眾只要配戴符合該標準的一般隨身耳機就可以主動接收該場域的音訊服務。其他如多人聚集場合、球賽、演唱會、甚至企業活動也可以利用此功能提供更多客製化創新服務，將大幅改變消費者體驗與企業服務模式。

除支援廣播音訊，藍牙LE Audio還具備音質提升與低延遲兩大優勢，透過LE Audio採用的LC3編碼，能以低於傳統SBC一半的位元率傳輸音頻，讓音質無須妥協，更可讓延遲問題大幅降低70%。

達發科技推出兩大系列晶片，特性分別如下：

• 旗艦系列：性能領先的AB1585支援最新LE Audio及藍牙5.3，內建HiFi 5 DSP提供高運算能力，適合運行AI演算並提供客戶客製化彈性應用，適用於耳機、TWS、音箱及助輔聽器等，能提供超乎想像的個人化無線音訊體驗。

• 專業系列：兼具低功耗及高整合性的AB1565/AB1568，支援最新LE Audio及藍牙 5.3，適用於耳機、TWS、音箱及藍牙發射器，能快速協助企業與專業市場應用的大量導入，並提供使用者體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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