蔡司鏡頭拆夥HMD Global！Nokia鏡頭何去何從？
HMD Global與蔡司於2017年宣布建立長年合作關係，並且將蔡司鏡頭技術獨家應用在Nokia品牌手機後，目前證實此項獨家合作關係已經在去年底終止。
在蔡司回應聲明中表示，目前已經與HMD Global終止獨家技術合作關係，因此其鏡片技術將不僅侷限與Nokia品牌手機產品合作。
而在此之前，蔡司其實就已經與vivo、Sony Mobile合作，將蔡司鏡頭技術應用在旗下手機產品，至於與HMD Global的合作，顯然僅在過往推出的Nokia 8.3，以及後續推出的Nokia 9 PureView等機種採用，但顯然並未在市場產生明顯吸引力。
由於目前HMD Global將市場重心放在入門、中階手機產品，更使得原本與蔡司合作關係，不像早期Nokia時代推出N系列手機時那樣吸引人，因此也難以讓雙方從合作關係中獲得利益，或許成為兩家業者不再維持獨家合作關係主因。
不過，蔡司則是在與HMD Global合作之後，累積更多與手機業者合作經驗，因此後續與vivo、Sony Mobile合作，均以強化手機拍攝效果為目標發展，藉此讓雙方品牌都能獲益。類似情況，過往華為與徠卡的合作模式，目前也開始複製到夏普、小米的手機產品，同時也能讓徠卡從合作關係中獲利。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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