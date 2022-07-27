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蘋果撒25億美元 改善美國加州住房問題

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果在2019年就宣布投資25億美元改善加州住房問題，並且與符合資格建商合作，稍早更說明已經將超過13億美元落實在協助加州各項居住所需。

在稍早對外聲明中，蘋果負責全球房產及設施的副總裁Kristina Raspe表示，目前在與加州建商合作之下，已經讓許多家庭、有需求的人住進新家，同時也與加州住房金融管理局 (California Housing Finance Agency)合作，讓眾多低收入、中等收入的首購族更容易取得買房所需貸款與頭期款。

依照蘋果先前聲明，其投資的25億美元金額中，將以10億美元作為與加州政府共同管理資金，主要用在投資因經費而延遲或停滯動工的住房建設項目。

而另外10億美元部分則會用於由加州政府營運的專項基金，將針對學校教師、醫院護理人員、警察、消防等職業人員提供首次購房補助，其餘5億美元則將用於改善蘋果總部鄰近地區的住房需求。

蘋果目前已經協助完成建設加州境內將近2000個新住房，其中315間位於洛杉磯，約340間位於柏克萊，另外也包含位於奇科的230間家庭用房。

甚至，蘋果更強調協助建置位於加州匹茲堡的退伍軍人廣場 (Veteran's Square)住宅，並且在今年3月對外開放，提供30間住房讓符合資格申請的退伍軍人使用。

除了蘋果，Google先前也承諾舊金山灣區 (Bay Area)建設2萬間保障性住房，藉此紓緩灣區住屋成本高漲，以及住屋資源匱乏問題。而這些科技業者先後表明協助改善加州居住問題，原因在於許多人將舊金山灣區房價高漲，以及生活費用的增加，歸咎在這些科技業者發展規模成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 退伍軍人 警察

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