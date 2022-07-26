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英三分之一消費者認曾用自助結帳偷竊 業者端「這一物」滅結帳瑕疵

聯合新聞網／ 綜合報導
歐洲自助結帳盛行，不少零售業者已採用自助結帳機讓消費者自行結帳，以節省排隊的時間與人力成本，但偷竊事件卻頻頻出現。(ingimage)
歐洲自助結帳盛行，不少零售業者已採用自助結帳機讓消費者自行結帳，以節省排隊的時間與人力成本，但偷竊事件卻頻頻出現。(ingimage)

歐洲自助結帳盛行，不少零售業者已採用自助結帳機讓消費者自行結帳，以節省排隊的時間與人力成本。但偷竊事件卻頻頻出現，也讓業者不得不加強科技作為，減少偷竊行為發生。

根據《每日郵報》報導，英國一項針對2,000名成年人的消費調查顯示，有1/3消費者承認曾在自助結帳中偷竊。而最常被偷的就是盥洗用品、農產品和嬰兒奶粉，估計每年有5億英鎊（約台幣180億）的損失。

有部分消費者會透過把較貴的商品感應成便宜價格的產品，欺騙自助收銀機，但很快這項伎倆將會受到新技術的破解。

零售犯罪專家表示，超市將導入新技術打擊常見的「看似善良卻常行竊的人們」（swipers,seemingly well-intentioned patrons engaging in routine shoplifting），新技術包括可以判斷裝袋區的物品什麼時候被掃，且商品的尺寸與顏色。且可進一步偵測異常購物模式，例如，多數消費者只會買一袋紅蘿蔔，但若有人買了5袋，收銀機就會通報工作人員注意。

萊斯特大學教授安德里（ Adrian Beck）為協助超市解決偷竊問題給予建議，他說目前自助結帳機是用「秤重」的系統，所以消費者會選重量輕的洋蔥來取代香蕉、酪梨或葡萄等較有重量的產品結帳，也因為系統無法辨識形狀，所以有的人會放上香檳，然後按馬鈴薯的價格來秤重以躲避原本的價格。而被抓包的消費者通常會說「是條碼的問題」，有的則會將責任推卸到「自助結帳的機器有問題」。

為了解決偷竊問題，部分超市已經開始在大門裝設感應器測試，若消費者掃描了產品但沒有付款，那麼機器就會感應到，不放行消費者走出大門；另一間系統商也開發出一套系統，在收銀台對購物車秤重，再掃描購物車內的產品與總重量進行比對。

「當你離開結帳時，其他超市已經安裝了大門。如果您掃描物品但不付款，那麼機器會知道並且不會讓你通過。」許多公司正在對此進行試驗。

在另一項發展中，以色列科技公司SuperSmart開發了一種系統，可以在收銀台對整個手推車進行稱重。這將檢查掃描的物品是否與總重量匹配。

倫敦大學研究零售犯罪的泰勒教授（Emmeline Taylor）表示，隨著自助結帳技術出現，也出現新型的扒手，但卻沒有被視為一種問題，反而被認為是有趣或在社會上可被接受的，但這其實與我們從超市裡偷走一塊起士是一樣的道理。

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