馬斯克透露將在Tesla車輛維修服務導入F1維修站技術 標榜1小時內完成

馬斯克(Elon Musk)稍早於個人Twitter透露,將在Tesla車輛維修服務導入F1維修站技術,標榜可在一小時內完成零件換修等服務。

在F1分秒必爭的賽事情況下,車輛進維修站更換輪胎等零件時,通常會由多名技工同時將車輛以千斤頂撐起、更換四組輪胎,或是針對必要零件進行更換,以利車輛維持最佳狀態。一般來說,通常F1車輛進入維修站更換零件多半可在2秒內完成輪胎更換,甚至目前最快紀錄是在1.92秒完成。

而Elon Musk此次提及將在Tesla維修服務引入F1維修站技術,自然不是要求維修服務必須以等同F1維修站工作人員般的效率完成,但也會要求以更快速度完成車輛檢修、零件更換與相關保養,意味將讓Tesla維修服務更快完成,並且維持高度服務品質。

不過,除了透露將以一小時內可完成服務的情況運作,Elon Musk並未透露新維修服務會有什麼樣的調整。

以目前電動車整體結構相比傳統燃油車輛的設計相對精簡,同時許多零件也能以模組化形式交換,或許也讓車輛維修服務能以更快效率完成。

Excited to work with Tesla Service to enable same-hour service as often as possible! Applying Formula 1 pit crew techniques to Teslas.

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2022