馬斯克透露將在Tesla車輛維修服務導入F1維修站技術 標榜1小時內完成
馬斯克（Elon Musk）稍早於個人Twitter透露，將在Tesla車輛維修服務導入F1維修站技術，標榜可在一小時內完成零件換修等服務。
在F1分秒必爭的賽事情況下，車輛進維修站更換輪胎等零件時，通常會由多名技工同時將車輛以千斤頂撐起、更換四組輪胎，或是針對必要零件進行更換，以利車輛維持最佳狀態。一般來說，通常F1車輛進入維修站更換零件多半可在2秒內完成輪胎更換，甚至目前最快紀錄是在1.92秒完成。
而Elon Musk此次提及將在Tesla維修服務引入F1維修站技術，自然不是要求維修服務必須以等同F1維修站工作人員般的效率完成，但也會要求以更快速度完成車輛檢修、零件更換與相關保養，意味將讓Tesla維修服務更快完成，並且維持高度服務品質。
不過，除了透露將以一小時內可完成服務的情況運作，Elon Musk並未透露新維修服務會有什麼樣的調整。
以目前電動車整體結構相比傳統燃油車輛的設計相對精簡，同時許多零件也能以模組化形式交換，或許也讓車輛維修服務能以更快效率完成。
Excited to work with Tesla Service to enable same-hour service as often as possible! Applying Formula 1 pit crew techniques to Teslas.
— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 游泳真的能戴Apple Watch嗎？蘋果曝6危險動作 這1項最忽略
▪ 現在PS5好不好買？黃牛價「逼近原價」他又不想買了 網友曝殘酷關鍵
▪ 又來？Netflix祭「新家規」趕走寄生帳號！8月測試 只有1動作暫時免除危機
▪ Google Pixel 6a親民價藏Pro晶片 夜拍純淨、他讚這處超細緻
▪ 【周報】iPhone 14 Pro凸到平放「會晃動」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言