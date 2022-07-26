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馬斯克透露將在Tesla車輛維修服務導入F1維修站技術 標榜1小時內完成

聯合新聞網／ 楊又肇

馬斯克（Elon Musk）稍早於個人Twitter透露，將在Tesla車輛維修服務導入F1維修站技術，標榜可在一小時內完成零件換修等服務。

在F1分秒必爭的賽事情況下，車輛進維修站更換輪胎等零件時，通常會由多名技工同時將車輛以千斤頂撐起、更換四組輪胎，或是針對必要零件進行更換，以利車輛維持最佳狀態。一般來說，通常F1車輛進入維修站更換零件多半可在2秒內完成輪胎更換，甚至目前最快紀錄是在1.92秒完成。

而Elon Musk此次提及將在Tesla維修服務引入F1維修站技術，自然不是要求維修服務必須以等同F1維修站工作人員般的效率完成，但也會要求以更快速度完成車輛檢修、零件更換與相關保養，意味將讓Tesla維修服務更快完成，並且維持高度服務品質。

不過，除了透露將以一小時內可完成服務的情況運作，Elon Musk並未透露新維修服務會有什麼樣的調整。

以目前電動車整體結構相比傳統燃油車輛的設計相對精簡，同時許多零件也能以模組化形式交換，或許也讓車輛維修服務能以更快效率完成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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