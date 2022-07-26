繼5G連網晶片後 Intel攜手聯發科建立晶圓代工「有效分散晶片生產風險」

先前因主張以Google自然語言模型LaMDA打造的人工智慧具有「自我意識」，並且將相關內容對外公布的工程人員Blake Lemoine，在由Google以違反工作保密原則為由，強制要求其進行帶薪休假之後，終究還是被Google開除，而Blake Lemoine也在後續受訪時表示，已經與律師進行諮詢，討論如何處理後續事宜，但並未透露是否計畫向Google提告。

2022-07-26 08:28