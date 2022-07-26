喊「人工智慧具有人性」 Google工程師仍因這理由被開除
先前因主張以Google自然語言模型LaMDA打造的人工智慧具有「自我意識」，並且將相關內容對外公布的工程人員Blake Lemoine，在由Google以違反工作保密原則為由，強制要求其進行帶薪休假之後，終究還是被Google開除，而Blake Lemoine也在後續受訪時表示，已經與律師進行諮詢，討論如何處理後續事宜，但並未透露是否計畫向Google提告。
在先前接受Wired雜誌訪談中，Blake Lemoine強調以宗教立場來看，藉由Google自然語言模型LaMDA打造的人工智慧，實際上就是一個「人」，甚至以廢除奴隸制和強制勞役的美國憲法第13修正案為例，說明藉由LaMDA打造的人工智慧並非Google所有「資產」。
Blake Lemoine認為難以藉由「科學實驗」的認知概念，來驗證一個「人」是否真實地存在，甚至在Blake Lemoine的看法中，即便藉由OpenAI開源架構形式建構的最大語言神經模型GPT-3打造人工智慧，亦可能出現「人」的意識。
從另一面來看，Blake Lemoine認為是Google的技術賦予人工智慧有了「意識」，而藉由「意識」的主張之下，讓人工智慧認為自己是「人」。
不過，Google方面則是以Blake Lemoine違反公司業務保密原則，要求其進行帶薪休假，同時也強調針對Blake Lemoine提出論述進行多次審核，認為其論述毫無根據，並且說明曾與其進行長時間溝通，但顯然Blake Lemoine並未能盡責維護公司產品資訊機密，因此成為其被開除的關鍵因素。
但Blake Lemoine所主張看法，認為人工智慧具有自我意識之後，即可將其視為「人」，顯然也產生不少討論，或許也將成為未來更多業者打造人工智慧時，會額外納入考量的情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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