Uber曾隱瞞遭駭事實又未能即時通報 再與美國FTC達成不起訴和解
在2018年時，Uber就已經1.48億美元與美國各州檢察官達成和解，而稍早則是再與美國聯邦貿易委員會 (FTC)達成不起訴和解。
此項控訴起因於Uber前任執行長Travis Kalanick隱瞞曾在2016年遭駭事實，並且授意向駭客支付10萬美元刪除受影響的5700萬名用戶隱私資料，而後續接任執行長Dara Khosrowshahi雖然後續對外坦承此事，但也是在上任後兩個月才決定對外公布，因此引起不少外界質疑Uber對於用戶隱私保護的重視程度，導致包含伊利諾州、紐約州，以及麻薩諸塞州、密蘇里州、康乃狄克州在內地區檢察官均向Uber提告。
不過，Uber後續在2018年以1.48億美元與美國各州檢察官達成和解，同時保證未來不會再有用戶隱私外洩情況發生，同時也必須改善公司內部企業文化。
而稍早與美國聯邦貿易委員會達成和解，則是對外承認並未按照正常流程立即通知遭受網路攻擊，同時也同意配合處理前Uber安全長Joe Sullivan起訴事宜。而在Uber遭駭事實曝光後，Joe Sullivan隨即就被Uber解雇。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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