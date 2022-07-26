福斯集團執行長Herbert Diess卸任 未來職位將由保時捷執行長兼任
福斯集團宣布其執行長Herbert Diess將於8月底卸任，未來將由保時捷執行長Oliver Blume兼任。
不過，福斯集團方面並未說明Herbert Diess卸任因素，而未來執行長職位由保時捷執行長Oliver Blume兼任的決定，則是基於雙方共識結果。
Herbert Diess是在福斯集團前任執行長Martin Winterkorn因美國廢氣檢測作弊醜聞下台後接任，後來極力推動福斯集團轉型發展電動車、佈局自動駕駛技術，同時也策劃車輛共享乘坐使用服務等項目，藉此尋求不同發展機會，更預期讓福斯集團在2030年實現電動車銷量達50%比例，藉此慢慢淘汰傳統燃油車。
而Herbert Diess卸任之後，Oliver Blume將會讓福斯集團維持既定方向發展，暫時不會有太大變動。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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