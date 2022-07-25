瑞典電池製造商Northvolt著手研發以木材為基礎的電池

瑞典電池製造商Northvolt宣布，目前正著手研發一款從木材取出的木質素基硬碳材質，藉此作為電池芯製造材料，讓電池變成100%可回收利用產品。

Northvolt是由曾在Tesla擔任執行高層的Peter Carlsson於2015年創立，前身為SGF Energy，直到2017年更名為Northvolt。

依照說明，此項技術是與總部位於芬蘭赫爾辛基的紙漿及紙張生產商Stora Enso合作，利用從源自北歐森林再生木材中取出木質素基硬碳材質，藉此作為電池中的電池芯材料。配合木質素本身為良好的天然結合劑，加上容易再生循環利用特性，將可配合100%可回收的鎳、錳、鈷材質製造更環保電池產品。

而Northvolt將此項技術稱為Lignode，未來將透過此項技術打造可重複循環利用的電池，並且獲得Volvo、福斯，以及BMW等歐洲車廠合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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