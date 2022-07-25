曾在頑皮狗任職18年的老將成立新遊戲工作室 將打造獨具風格作品
過去曾在頑皮狗 (Naughty Dog)任職超過18年，同時也參與《秘境探險2》、《秘境探險4》、《最後生還者》等遊戲共同執導的Bruce Straley，稍早宣布再次回歸遊戲產業，並且成立全新遊戲工作室Wildflower Interactive。
Bruce Straley在2017年離開頑皮狗，並且在離開遊戲業的時間構思想法，在近期製作遊戲原型設計之後，隨即宣布成立全新遊戲工作室Wildflower Interactive，希望透過正統方式打造遊戲作品。
不過，Bruce Straley並未透露其目前構思遊戲內容細節，但強調目前著手打造遊戲是自己過去從未體驗過的遊戲類型，而從Wildflower Interactive官網公布資訊，則是透露正在著手開發小型、具備創意且具獨特風格的遊戲作品。
除了Bruce Straley來自遊戲製作經驗豐富的頑皮狗，加入Wildflower Interactive的團隊成員更具備《決勝時刻》、《星際冒險家》、《KENA：Bridge of Spirits》，以及來自曾經打造《The Pathless》與《ABZÛ》的Giant Squid團隊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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