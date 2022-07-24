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堅信機器人有感情 谷歌工程師被開除

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導
圖說：AI聊天機器人已成為現代人尋求虛擬陪伴的慰藉。(Photo from Plickr)
圖說：AI聊天機器人已成為現代人尋求虛擬陪伴的慰藉。(Photo from Plickr)

機器人具有人類意識？Google公司22日以違反安全政策為由，正式解雇聲稱AI機器人具有人類意識的高級工程師勒穆安，引發外界熱議。儘管Google致力於闢謠，許多用戶仍堅信AI機器人具有感知能力，人工智能專家施奈德對此保持中立態度，認為AI是否具有意識並非Google能判定的事，他呼籲人們應該更深入探討這項「哲學議題」。

工程師遭開除

根據《路透社，Google於22日宣布解僱高級軟件工程師勒穆安，因該名員工聲稱GoogleAI聊天機器人 LaMDA 有自我意識的立場，Google認為他對 LaMDA 的說法毫無根據，且此錯誤觀點誤導大眾，判定他違反公司政策。

Google發言人表示，對於勒穆安的言行感到遺憾。儘管認定機器人有感知的迷思已延燒一陣子，勒穆安仍選擇持續違反公司明定的就業與數據安全政策，因此決議將其勒令停職。

Google以及許多頂尖的科學家表示，勒穆安的錯誤觀點嚴重誤導大眾。Google以專家觀點作為依據，駁斥勒穆安的無稽之談。人工智能研究所首席奧倫•埃齊奧尼表示，目前最先進的技術尚無法設計自主思考的系統。

機器人有感情？

Google已針對AI機器人是否具有自我意識之議題，極力澄清LaMDA 僅是一套統整人類語言溝通的複雜演算系統，但仍有許多用戶堅信著和自己溝通的AI機器人擁有認知能力。《路透社》另一則報導指出，專門研發聊天AI機器人公司Replika和Google面臨同樣的問題。

Replika首席執行官珍妮雅．奎達表示，認定機器人具有意識的信念，在消費族群中十分常見。在疫情下，新興的AI聊天機器人的需求量漲幅之大，為機器人市場開創商機，但她相當憂心，當人們尋求虛擬陪伴的同時，會產生更多機器人具有人類意識的錯誤認知。

哲學議題值得探討

當今有許多科技公司致力於發展AI聊天機器人，滿足人類情感需求，但人工智能研究機構所理論家蘇珊•施奈德提出警告，假若AI完全沒有感知能力，那麼對於尋求「真實情感聯繫」的人類來說，與AI的互動僅是建立在單向關係上，兩者並無實際的情感交流。

不過，施奈德沒有完全否認機器人可能產生意識的可能性，認為AI是否具有意識並非Google單方面能判定的事，他呼籲人們應該更深入探討這項「哲學議題。」

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AI Google 機器人

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