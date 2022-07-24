一周數位爆報／Netflix「新家規」1招排除 iPhone 14 Pro凸到難平放、IG自製「類觀看紀錄」

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

疑問度：★★★★★ 小編評語：為什麼要這麼嚴格限制「寄生帳號」呀…難道不怕流失更多訂戶嗎？

Netflix下（8）月中將在5個地方進行另一種「新家規」方案處理，為的就是要剷除「寄生帳號」。（路透）

驚訝度：★★★★★ 小編評語：這樣手機殼應該也會厚到不行了…。

iPhone 14 Pro系列傳出將改為橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計，令不少果粉期待新機到來。（翻攝自theapplehub ig）

煩人度：★★★★☆ 小編評語：玩家若等了2年都還沒買到原價的PS5，真的會失去耐心轉向別的陣營了。

PS5從2020年11月推出至今仍有缺貨情形，甚至被黃牛抬高價格轉賣，引起不少玩家不滿。（翻攝自PS5官網）

忽視度：★★★★☆ 小編評語：現在太多多元化的游泳池設備，使用Apple Watch真的要注意場所合不合適呀！

蘋果官網日前針對戴著Apple Watch游泳是否防水做出解釋，也提到6項恐怕不適合佩戴。（翻攝自蘋果官網）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：找得到手機已經夠厲害了，過沒多久竟然還能使用。

蘋果日前在官方YouTube貼出影片，宣揚自家的iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級。（翻攝自蘋果YouTube）

方便度：★★★★☆ 小編評語：原來IG不能看歷史觀看紀錄，只好自己DIY做一個了。

不少人想從IG找尋觀看Reels的歷史紀錄，目前並未有像YouTube「觀看紀錄」的相關功能，《聯合新聞網》教你自製「類觀看紀錄」。（圖片來源：IG官網、製圖／聯合新聞網）

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