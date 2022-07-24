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一周數位爆報／Netflix「新家規」1招排除 iPhone 14 Pro凸到難平放、IG自製「類觀看紀錄」

聯合新聞網／ 綜合報導
7/18～7/24一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）
7/18～7/24一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


Netflix一直認定「共享帳號」成為擴展會員及營收的絆腳石，4月曾在智利、哥斯大黎加與秘魯等3地展開「共享帳號給非同住者」額外收費的測試，日前又在5個地方將進行另一種「家規」方案處理，預計在8月中實行，為的就是要剷除「寄生帳號」。 （繼續閱讀…）

疑問度：★★★★★

小編評語：為什麼要這麼嚴格限制「寄生帳號」呀…難道不怕流失更多訂戶嗎？

Netflix下（8）月中將在5個地方進行另一種「新家規」方案處理，為的就是要剷除「寄生帳號」。（路透）
Netflix下（8）月中將在5個地方進行另一種「新家規」方案處理，為的就是要剷除「寄生帳號」。（路透）


iPhone 14系列幾乎每周都有新爆料！不少傳聞指出iPhone 14 Pro Max系列將是史上鏡頭「最大粒」又凸的手機，但到底有多凸？外媒流傳一份文件圖，發現iPhone 14 Pro Max鏡頭凸起高度竟然比iPhone 12 Pro Max多出1倍多。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：這樣手機殼應該也會厚到不行了…。

iPhone 14 Pro系列傳出將改為橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計，令不少果粉期待新機到來。（翻攝自theapplehub ig）
iPhone 14 Pro系列傳出將改為橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計，令不少果粉期待新機到來。（翻攝自theapplehub ig）


索尼（Sony）新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）2020年11月在台發售後，不時傳出缺貨消息，或是商家將主機綁定一拖拉庫遊戲變成「大禮包」並抬高價格販售，現在的情況又是如何呢？一名網友日前表示，PS5價格終於逼近原價了，「想買的時候買不到，現在很好買已經不想買了。」引起網友討論關鍵原因。 （繼續閱讀…）

煩人度：★★★★☆

小編評語：玩家若等了2年都還沒買到原價的PS5，真的會失去耐心轉向別的陣營了。

PS5從2020年11月推出至今仍有缺貨情形，甚至被黃牛抬高價格轉賣，引起不少玩家不滿。（翻攝自PS5官網）
PS5從2020年11月推出至今仍有缺貨情形，甚至被黃牛抬高價格轉賣，引起不少玩家不滿。（翻攝自PS5官網）


夏天整個台灣熱成紅蕃薯，這時泡泡水游泳兼運動是最佳選擇，也有不少人想計算游泳時間而戴上Apple Watch游泳，但長時間戴著它游泳真的適合嗎？蘋果（Apple）官網日前針對戴著Apple Watch游泳是否防水做出解釋，也提到6項恐怕不適合佩戴。 （繼續閱讀…）

忽視度：★★★★☆

小編評語：現在太多多元化的游泳池設備，使用Apple Watch真的要注意場所合不合適呀！

蘋果官網日前針對戴著Apple Watch游泳是否防水做出解釋，也提到6項恐怕不適合佩戴。（翻攝自蘋果官網）
蘋果官網日前針對戴著Apple Watch游泳是否防水做出解釋，也提到6項恐怕不適合佩戴。（翻攝自蘋果官網）


蘋果（Apple）日前在官方YouTube貼出影片，宣揚自家的iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級，可在最深達6公尺水中撐過最長30分鐘時間，但效果真有那麼厲害嗎？國外一名網友「實測設備」，意外將iPhone 13掉落海底長達5小時以上，沒想到竟然還能使用，引起網友熱議。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★☆

小編評語：找得到手機已經夠厲害了，過沒多久竟然還能使用。

蘋果日前在官方YouTube貼出影片，宣揚自家的iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級。（翻攝自蘋果YouTube）
蘋果日前在官方YouTube貼出影片，宣揚自家的iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級。（翻攝自蘋果YouTube）


Instagram Reels短影音功能推出後引起全球爆紅，今（2022）年登台後，更吸引許多用戶製作短影音打造自己的風格，只要打開Instagram（IG），就可Reels功能拍攝或上傳短片，還能加入特效、濾鏡及播放速度，相當有趣。 （繼續閱讀…）

方便度：★★★★☆

小編評語：原來IG不能看歷史觀看紀錄，只好自己DIY做一個了。

不少人想從IG找尋觀看Reels的歷史紀錄，目前並未有像YouTube「觀看紀錄」的相關功能，《聯合新聞網》教你自製「類觀看紀錄」。（圖片來源：IG官網、製圖／聯合新聞網）
不少人想從IG找尋觀看Reels的歷史紀錄，目前並未有像YouTube「觀看紀錄」的相關功能，《聯合新聞網》教你自製「類觀看紀錄」。（圖片來源：IG官網、製圖／聯合新聞網）

Instagram 秘魯 智利

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