一周數位爆報／Netflix「新家規」1招排除 iPhone 14 Pro凸到難平放、IG自製「類觀看紀錄」

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Netflix一直認定「共享帳號」成為擴展會員及營收的絆腳石，4月曾在智利、哥斯大黎加與秘魯等3地展開「共享帳號給非同住者」額外收費的測試，日前又在5個地方將進行另一種「家規」方案處理，預計在8月中實行，為的就是要剷除「寄生帳號」。 （繼續閱讀…）
疑問度：★★★★★
小編評語：為什麼要這麼嚴格限制「寄生帳號」呀…難道不怕流失更多訂戶嗎？
iPhone 14系列幾乎每周都有新爆料！不少傳聞指出iPhone 14 Pro Max系列將是史上鏡頭「最大粒」又凸的手機，但到底有多凸？外媒流傳一份文件圖，發現iPhone 14 Pro Max鏡頭凸起高度竟然比iPhone 12 Pro Max多出1倍多。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：這樣手機殼應該也會厚到不行了…。
索尼（Sony）新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）2020年11月在台發售後，不時傳出缺貨消息，或是商家將主機綁定一拖拉庫遊戲變成「大禮包」並抬高價格販售，現在的情況又是如何呢？一名網友日前表示，PS5價格終於逼近原價了，「想買的時候買不到，現在很好買已經不想買了。」引起網友討論關鍵原因。 （繼續閱讀…）
煩人度：★★★★☆
小編評語：玩家若等了2年都還沒買到原價的PS5，真的會失去耐心轉向別的陣營了。
夏天整個台灣熱成紅蕃薯，這時泡泡水游泳兼運動是最佳選擇，也有不少人想計算游泳時間而戴上Apple Watch游泳，但長時間戴著它游泳真的適合嗎？蘋果（Apple）官網日前針對戴著Apple Watch游泳是否防水做出解釋，也提到6項恐怕不適合佩戴。 （繼續閱讀…）
忽視度：★★★★☆
小編評語：現在太多多元化的游泳池設備，使用Apple Watch真的要注意場所合不合適呀！
蘋果（Apple）日前在官方YouTube貼出影片，宣揚自家的iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級，可在最深達6公尺水中撐過最長30分鐘時間，但效果真有那麼厲害嗎？國外一名網友「實測設備」，意外將iPhone 13掉落海底長達5小時以上，沒想到竟然還能使用，引起網友熱議。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：找得到手機已經夠厲害了，過沒多久竟然還能使用。
Instagram Reels短影音功能推出後引起全球爆紅，今（2022）年登台後，更吸引許多用戶製作短影音打造自己的風格，只要打開Instagram（IG），就可Reels功能拍攝或上傳短片，還能加入特效、濾鏡及播放速度，相當有趣。 （繼續閱讀…）
方便度：★★★★☆
小編評語：原來IG不能看歷史觀看紀錄，只好自己DIY做一個了。
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隨著應用在Mac機種的Apple Silicon處理器在市場獲得成功，蘋果接下來似乎有可能再次推出12吋的MacBook，藉此鎖定更輕巧、高續航表現的筆電使用需求。
矽谷著名專門投資科技新創產業，由網景創辦人Marc Andreessen與企業軟體Opsware共同創辦人Ben Horowitz所創立私人風險投資公司Andreessen Horowitz (a16z)，稍早宣布將總部移至「雲端」，標榜可讓員工在美國境內各處遠距工作，並且能以此吸引更多人才加入團隊。
隨著宣布搭載主動降噪功能的Pixel Buds Pro即將在7月29日推出，目前也已經開放預購，Google更透露年初公布的新版Fast Pair功能將會套用在此款真無線耳機，方便使用者在Android手機、Chromebook等裝置間快速切換使用。
美國郵政署表示，將在新訂購的5萬輛郵務車中，讓全電驅動車輛比例增加至50%。在此之前，美國郵政署原本計畫仍以傳統燃油車作為郵務主要使用車輛，因此以全電驅動車輛比例僅有10%。
日前確認將提前在11月中旬舉辦今年度的Snapdragon Tech Summit技術大會之後，Qualcomm稍早更新官網資訊證實年底活動將再次在夏威夷舉辦。
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