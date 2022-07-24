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著名新創投資公司a16z將總部移至「雲端」 以彈性辦公形式吸引更多人才加入

聯合新聞網／ 楊又肇

矽谷著名專門投資科技新創產業，由網景創辦人Marc Andreessen與企業軟體Opsware共同創辦人Ben Horowitz所創立私人風險投資公司Andreessen Horowitz (a16z)，稍早宣布將總部移至「雲端」，標榜可讓員工在美國境內各處遠距工作，並且能以此吸引更多人才加入團隊。

a16z過去曾投資Twitter、Airbnb、Lyft、Robinhood等新創服務，並且成為矽谷著名風險投資公司。但如今宣布將總部移至「雲端」，不再仰賴過往以辦公室園區建立人脈互動、協同作業工作模式，同時也呼應後疫情時代採混合辦公型態的趨勢。

不過，從a16z也開始走向「雲端」，意味過往矽谷企業的辦公室文化將面臨改變，同時也凸顯矽谷將不再是新創業者發展、尋求資源的唯一地點，尤其在後疫情時代越來越多企業傾向導入混合辦公，或是乾脆全面放棄回到辦公室，讓員工可以在喜愛地點辦公。甚至將辦公室建置成本轉換成補助員工遠距辦公經費之後，還能精簡更多花費支出，因此也讓不少企業開始紛紛退離矽谷，或是改變傳統辦公室工作型態。

另一方面，雖然蘋果、Google等業者開始呼籲員工每周增加回到辦公室工作時間，但有更多員工寧願保留更多彈性時間，進而轉向尋求可允許在家工作，或是透過遠距形式辦公的工作機會，因此也讓許多企業必須為此與員工妥協，或是調整工作型態。

加上矽谷越來越高的居住生活成本，更讓許多企業員工選擇出走，導致過往的矽谷創業發展神話逐漸崩潰，而矽谷過往串連更多新創動能的「人脈網絡效應」 (Network Effect)也逐漸崩解。

因此選擇將總部搬上「雲端」，並且允許員工在美國境內各處遠距辦公，或是依照需求回到位於舊金山與門洛帕克辦公室工作，甚至近期也在美國邁阿密、紐約與聖塔莫尼卡購入新辦公室空間，讓有需要的員工使用，並且預期能以更具彈性工作模式吸引更多人才加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

在家工作 矽谷 遠距

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