蘋果傳將再次推出12吋MacBook 將換上Apple Silicon處理器
隨著應用在Mac機種的Apple Silicon處理器在市場獲得成功，蘋果接下來似乎有可能再次推出12吋的MacBook，藉此鎖定更輕巧、高續航表現的筆電使用需求。
彭博新聞記者Mark Gurman日前就曾表示，蘋果計畫在2024年再次推出新款12吋筆電機種，意味過往以MacBook為稱的12吋筆電將再次推出。
相較過往採用Intel超低電壓處理器，雖然可以應用在更輕薄機身，並且對應更長使用時間，但也因此犧牲整體運算效能。
不過，在採用Arm架構設計的Apple Silicon處理器在新款MacBook Pro、Macbook Air獲得市場好評，同時也能在運算效能與電池續航表現維持更好使用體驗，蘋果接下來確實有可能將Apple Silicon處理器用於MacBook機身設計，藉此進攻更輕薄的筆電使用需求。
而Mark Gurman更預期蘋果接下來將準備推出換上Apple Silicon處理器的iMac Pro，同時也預期將推出新款HomePod產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【我老了？】抱歉！年輕人不用Google搜尋…改用這2個App探索新知
▪ 不要再叫我加賴！iPhone、安卓教你阻擋報明牌騷擾訊息
▪ 2個月後就有iPhone 14...現在該買13嗎？果粉曝官方一貫行銷手法
▪ 【開箱】她驚OPPO Find X5 Pro噴電 玩遊戲順溜溜「但幾乎難跑滿120Hz」
▪ 【周報】HTC元宇宙手機外國人也不看好？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言