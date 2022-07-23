蘋果傳將再次推出12吋MacBook 將換上Apple Silicon處理器

隨著應用在Mac機種的Apple Silicon處理器在市場獲得成功，蘋果接下來似乎有可能再次推出12吋的MacBook，藉此鎖定更輕巧、高續航表現的筆電使用需求。

彭博新聞記者Mark Gurman日前就曾表示，蘋果計畫在2024年再次推出新款12吋筆電機種，意味過往以MacBook為稱的12吋筆電將再次推出。

相較過往採用Intel超低電壓處理器，雖然可以應用在更輕薄機身，並且對應更長使用時間，但也因此犧牲整體運算效能。

不過，在採用Arm架構設計的Apple Silicon處理器在新款MacBook Pro、Macbook Air獲得市場好評，同時也能在運算效能與電池續航表現維持更好使用體驗，蘋果接下來確實有可能將Apple Silicon處理器用於MacBook機身設計，藉此進攻更輕薄的筆電使用需求。

而Mark Gurman更預期蘋果接下來將準備推出換上Apple Silicon處理器的iMac Pro，同時也預期將推出新款HomePod產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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