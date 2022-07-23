快訊

無慢性病曾打莫德納…體育署職員突倒地身亡 死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國郵政署將提高採全電驅動的郵務車輛比例 降低工作期間的碳排放量

聯合新聞網／ 楊又肇

美國郵政署表示，將在新訂購的5萬輛郵務車中，讓全電驅動車輛比例增加至50%。在此之前，美國郵政署原本計畫仍以傳統燃油車作為郵務主要使用車輛，因此以全電驅動車輛比例僅有10%。

由於目前美國郵政署採用郵務車輛，是由格鲁曼製作Grumman LLV車款，總數超過10萬輛，其中部分車輛已經達使用年限，因此美國郵政署計畫花費42億美元經費汰換這些車輛。

而因為投入郵務工作的車輛數量龐大，因此美國郵政署汰換車輛計畫也吸引不少環境保護機構關注，其中部分因素與長年投入郵務使用的Grumman LLV車款已經有高油耗，因此若美國郵政署繼續維持使用大量燃油車輛，勢必會與美國政府目前大力推動電動車發展的作法相違。

不過，美國郵政署從今年2月時表示僅有10%比例採用電動車，到今年4月引起不少抗議之後，目前表示未來2年內採購車輛將會增加電動車比重，而估計接下來投入郵務使用車輛將有40%會以全電驅動，之後預期將會在評估狀況後增加採購需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 電動車

延伸閱讀

拜習會馬上召開？ 中共官媒：美國過去4個月表現糟糕

田徑世錦賽／改寫27年美國紀錄 萊爾斯200公尺摘金登第3傑

美擬組晶片聯盟 中批割裂全球市場 分析：迫晶片大廠選邊

檢疫、執法被點名 香港續列美國旅遊警示最高級

相關新聞

為什麼Meta、微軟都要加入？「元宇宙標準論壇」成立最大目標曝光

讓我成為一級玩家！（遠目） 2022年6月21日「元宇宙標準論壇」（Metaverse Standards Forum）成立，各科技巨頭Ｍeta、微軟、NVIDIA等公司的皆為其成員，主要目的是

Google在即將上市的Pixel Buds Pro加入新版Fast Pair功能

隨著宣布搭載主動降噪功能的Pixel Buds Pro即將在7月29日推出，目前也已經開放預購，Google更透露年初公布的新版Fast Pair功能將會套用在此款真無線耳機，方便使用者在Android手機、Chromebook等裝置間快速切換使用。

美國郵政署將提高採全電驅動的郵務車輛比例 降低工作期間的碳排放量

美國郵政署表示，將在新訂購的5萬輛郵務車中，讓全電驅動車輛比例增加至50%。在此之前，美國郵政署原本計畫仍以傳統燃油車作為郵務主要使用車輛，因此以全電驅動車輛比例僅有10%。

蘋果傳將再次推出12吋MacBook 將換上Apple Silicon處理器

隨著應用在Mac機種的Apple Silicon處理器在市場獲得成功，蘋果接下來似乎有可能再次推出12吋的MacBook，藉此鎖定更輕巧、高續航表現的筆電使用需求。

高通確認今年度的Snapdragon Tech Summit技術大會再次於夏威夷展開

日前確認將提前在11月中旬舉辦今年度的Snapdragon Tech Summit技術大會之後，Qualcomm稍早更新官網資訊證實年底活動將再次在夏威夷舉辦。

芭比可能上火星？玩具巨頭美泰兒宣布與SpaceX簽長期合作

製作芭比、風火輪系列玩具業者Mattel (美泰)宣布，已經與SpaceX簽署多年協議，將由Mattel製作生產以SpaceX為構思的玩具。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。