美國郵政署將提高採全電驅動的郵務車輛比例 降低工作期間的碳排放量

美國郵政署表示，將在新訂購的5萬輛郵務車中，讓全電驅動車輛比例增加至50%。在此之前，美國郵政署原本計畫仍以傳統燃油車作為郵務主要使用車輛，因此以全電驅動車輛比例僅有10%。

由於目前美國郵政署採用郵務車輛，是由格鲁曼製作Grumman LLV車款，總數超過10萬輛，其中部分車輛已經達使用年限，因此美國郵政署計畫花費42億美元經費汰換這些車輛。

而因為投入郵務工作的車輛數量龐大，因此美國郵政署汰換車輛計畫也吸引不少環境保護機構關注，其中部分因素與長年投入郵務使用的Grumman LLV車款已經有高油耗，因此若美國郵政署繼續維持使用大量燃油車輛，勢必會與美國政府目前大力推動電動車發展的作法相違。

不過，美國郵政署從今年2月時表示僅有10%比例採用電動車，到今年4月引起不少抗議之後，目前表示未來2年內採購車輛將會增加電動車比重，而估計接下來投入郵務使用車輛將有40%會以全電驅動，之後預期將會在評估狀況後增加採購需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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