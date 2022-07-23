Google在即將上市的Pixel Buds Pro加入新版Fast Pair功能
隨著宣布搭載主動降噪功能的Pixel Buds Pro即將在7月29日推出，目前也已經開放預購，Google更透露年初公布的新版Fast Pair功能將會套用在此款真無線耳機，方便使用者在Android手機、Chromebook等裝置間快速切換使用。
例如當使用者透過Pixel Buds Pro連接Chromebook關看影片時，當此時Android手機有來電時，即可快速將Pixel Buds Pro切換連至手機，並且接聽電話。而當結束通話後，耳機也會自動恢復與Chromebook連線，並且接續剛剛被中斷的影片播放內容。
若使用者不想被打擾，亦可透過系統推送通知選擇取消接聽，藉此增加使用上的便利性。
跟蘋果或三星裝置使用模式一樣，使用者如果要使用Google此項功能，必須在不同裝置內登入相同的個人Google帳號，如此一來即可透過網路連線方式自動切換。
依照Google說明，目前新版Fast Pair功能將先提供即將推出的Pixel Buds Pro使用，但後續幾周內也會開放Sony、JBL的耳機使用此項功能，甚至未來也計畫讓Android以外的手機裝置使用，但目前尚未有具體時程規劃，但顯然Google希望能讓更多裝置都能更方便地透過Fast Pair功能連接，並且更直覺切換使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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