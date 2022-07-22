Google Pay名稱「改回」Google Wallet 將開放全球用戶下載使用

今年在Google I/O 2022期間說明將使Google Pay名稱「改回」Google Wallet，Google目前已經開放讓所有使用者都能下載安裝使用此款新錢包服務。

不過，印度地區仍會維持使用原先Google針對印度市場推出的Google Pay服務，而美國與新加坡則會同時保留Google Pay與Google Wallet，原因似乎與當地仍有不少印度籍使用者會透過Google服務匯款，但Google未來會逐漸調整成僅以Google Wallet使用為主。

雖然從早期就使用的Google Wallet名稱，在後續變成Android Pay，接著再調整為Google Pay，現在又變回一開始使用的Google Wallet，有種兜了一大圈的感覺，但也凸顯Google希望能讓此項服務不只限於數位交易，還包含可以收藏各類會員卡、交通卡、數位車鑰匙、數位票證或數位證明。

目前新版Google Wallet已經可以透過Google Play Store下載安裝，但使用裝置必須在Android 5.2或之後版本。而在美國地區使用的話，使用者必須登記個人Google帳號，以及一組有效電話號碼進行身分驗證。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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