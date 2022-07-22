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分析師：蘋果正在測試9吋可凹折螢幕裝置 尚未有產品計畫

聯合新聞網／ 楊又肇

天風證券分析師郭明錤日前透過個人Twitter帳號發文表示，蘋果正在測試9吋可凹折螢幕設計裝置，但主要是用於技術驗證，確認可凹折螢幕設計是否可行。

依照說明，蘋果目前著手測試的9吋可凹折螢幕設計裝置，其螢幕畫素密度 (PPI)將介於iPhone與iPad之間，預期也會對應視網膜螢幕解析度規格。

不過，此款測試裝置主要適用於評估可凹折螢幕設計技術應用可行性，並不代表未來蘋果將會推出以此款裝置為設計的市售產品。

而就郭明錤分析認為，蘋果初期打造的螢幕可凹折裝置，將會先鎖定中型尺寸產品，可能會先應用在平板裝置，之後則會進一步用於更大尺寸螢幕產品，最終才會應用在手機，因此暫時還不會太快看見採可凹折螢幕設計的iPhone問世。

至於趕在蘋果之前，目前三星等業者已經積極搶進螢幕可凹折手機產品市場，尤其三星今年更計畫推出第四款螢幕可凹折手機產品陣容，藉此吸引更多市場發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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