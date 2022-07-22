芭比可能上火星？玩具巨頭美泰兒宣布與SpaceX簽長期合作

製作芭比、風火輪系列玩具業者Mattel (美泰)宣布，已經與SpaceX簽署多年協議，將由Mattel製作生產以SpaceX為構思的玩具。

依照Mattel說明與SpaceX合作的玩具將以Matchbox品牌發行，預計在明年度透過Mattel Creations展售平台上公布，並且同步對外銷售。

過去Mattel就曾與Tesla合作，在2020年時推出以電動貨卡Cybertruck為設計的遙控車，其中一款為20美元售價的小行車款，另一款則是售價達400美元的限量車款。

而此次與SpaceX合作玩具預期會以收藏類型玩具打造，但目前Mattel尚未公布具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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