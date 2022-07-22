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高通確認今年度的Snapdragon Tech Summit技術大會再次於夏威夷展開

聯合新聞網／ 楊又肇

日前確認將提前在11月中旬舉辦今年度的Snapdragon Tech Summit技術大會之後，Qualcomm稍早更新官網資訊證實年底活動將再次在夏威夷舉辦。

去年雖然已經恢復實體形式舉辦活動，但仍受限疫情影響，因此僅在美國聖地牙哥總部進行，主要還是透過線上形式與全球媒體溝通新款處理器產品資訊。

不過，隨著今年全球越來越多國家解除邊境進出限制，同時防疫政策也有鬆綁，Qualcomm在官網更新資訊確認今年度的Snapdragon Tech Summit技術大會，將再度選在夏威夷舉辦，時間則是會在11月15日至17日之間。

至於新款處理器產品，沒意外將會以升級款Snapdragon 8 Gen 2處理器為主，另外也可能更新其他處理器產品，例如針對掌機產品打造的Snapdragon G3x Gen 1處理器後繼產品，以及針對筆電產品打造的新處理器。

而藉由NUVIA技術打造的全新自主架構設計處理器產品，似乎還需要一點時間完成，預計最快在2023年問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

夏威夷 疫情 美國

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