英國熱浪連機件也受不了！Google和甲骨文數據中心冷卻系統故障

英國熱浪來襲，倫敦氣溫更破紀錄達到攝氏40度，炎熱天氣導致Google和甲骨文（Oracle）在英國的數據中心冷卻系統故障，導致雲端服務和伺服器7月19日晚暫時停止服務。

美國大型數據庫軟體和技術公司甲骨文指，英國夏令時間下午4時前發現系統有過熱問題。公司稱，英國南部（倫敦）地區出現異常高溫後，數據中心的兩個冷卻器運作時出現故障。因此，數據中心的溫度開始攀升，導致一些作為保護措施的系統需要關閉。

Google雲端平台同日亦出現故障。公司表示，英國夏令時間下午6時左右，其中一棟建築物發生與冷卻功能相關的故障，為了防止機器損壞，公司關閉了部分機器，令小部分客戶受到影響。不過Google未有將問題歸究於酷熱天氣。

兩家公司都表示，上述問題均已解決，一切恢復正常。

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文章授權轉載自《香港01》

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