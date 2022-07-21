聽新聞
test
0:00 / 0:00
英國熱浪連機件也受不了！Google和甲骨文數據中心冷卻系統故障
英國熱浪來襲，倫敦氣溫更破紀錄達到攝氏40度，炎熱天氣導致Google和甲骨文（Oracle）在英國的數據中心冷卻系統故障，導致雲端服務和伺服器7月19日晚暫時停止服務。
美國大型數據庫軟體和技術公司甲骨文指，英國夏令時間下午4時前發現系統有過熱問題。公司稱，英國南部（倫敦）地區出現異常高溫後，數據中心的兩個冷卻器運作時出現故障。因此，數據中心的溫度開始攀升，導致一些作為保護措施的系統需要關閉。
Google雲端平台同日亦出現故障。公司表示，英國夏令時間下午6時左右，其中一棟建築物發生與冷卻功能相關的故障，為了防止機器損壞，公司關閉了部分機器，令小部分客戶受到影響。不過Google未有將問題歸究於酷熱天氣。
兩家公司都表示，上述問題均已解決，一切恢復正常。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
數位夯什麼
▪ 【我老了？】抱歉！年輕人不用Google搜尋…改用這2個App探索新知
▪ 不要再叫我加賴！iPhone、安卓教你阻擋報明牌騷擾訊息
▪ 2個月後就有iPhone 14...現在該買13嗎？果粉曝官方一貫行銷手法
▪ 【開箱】她驚OPPO Find X5 Pro噴電 玩遊戲順溜溜「但幾乎難跑滿120Hz」
▪ 【周報】HTC元宇宙手機外國人也不看好？
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言