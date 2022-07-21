安全氣囊放在自行車安全帽？ 業者稱可降低致命傷害風險
總部位於斯德哥爾摩的美安 (Autoliv)與瑞典安全服飾業者POC攜手合作，打造一款搭載安全氣囊的自行車安全帽原型，標榜可在事故發生時確保配戴者頭部安全。
依照說明，此款自行車安全帽原型採用可偵測突發轉倒或衝擊力道的感測元件，搭配可控制安全氣囊膨脹的控制元件，以及安全氣囊本體。在一般情況下，此款安全帽與一般設計款式沒有太大差異，甚至也不影響其配戴重量感。
一旦發生事故時，安全帽就會自動以6000帕 (Pa)氣壓迅速將安全氣囊充氣，藉此緩和頭部兩側、頂部的衝擊力道，並且透過安全帽底層泡綿墊吸收衝擊力道，進而達成保護頭部效果。
在測試結果中，從1.8公尺高度垂直落下，並且掉落在平坦或斜面時，在時速20公里 (時速12英里)的衝擊狀況下，配戴者的致命傷害風險可從原本的80%下降至30%，相比一般安全帽設計將能對應更充足的防護效果。
目前此款安全帽仍處於原型設計階段，但POC預期日後將能在市場推出實際銷售產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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